Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH TM DV Linh San làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 Đường C18, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Nhận- kiểm tra- hạch toán kế toán.

2. Xử lý số liệu kế toán, lập báo cáo KQKD.

3. Kê khai thuế tháng, quý, năm (Tờ khai thuế GTGT, TNCN, BCTC, Quyết toán TNDN, Quyết toán TNCN), hoàn thiện hồ sơ chứng từ thuế.

4.Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.

5.Làm việc với cơ quan thuế và cơ quan khác khi có yêu cầu.

Thực hiện các lập báo cáo công việc kế toán và các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 23-30 tuổi;

- Trình độ: Tối thiểu đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán;

- Kinh nghiệm từ 1-3 năm : Có khả năng kế toán thuế, quyết toán thuế, lập BCTC;

- Ưu tiên ứng viên từng tham gia xây dựng quy trình hoạt động, báo cáo quản trị...

Tại Công ty TNHH TM DV Linh San Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập vị trí từ 10 triệu - 15 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

- Thời gian làm việc 8h00 – 17h30 (nghỉ trưa 1.5 tiếng)

- Nghỉ 02 ngày thứ 7 trong tháng và chủ nhật hàng tuần.

- 12 ngày phép năm - BHXH, Bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có thâm niên;

- Xét tăng lương 01 lần/năm.

- Du lịch 01 lần/năm;

- Phần thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ tăng theo thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Linh San

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin