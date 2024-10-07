Tuyển Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 13 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 13 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DALICOS
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DALICOS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DALICOS

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, toà nhà Green Diamond, 93 Láng Hạ,, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 16 Triệu


Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT, v.v.
Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hoá đơn mua bán hàng theo quy định.
Làm báo cáo nghiệp vụ hàng tháng cho doanh nghiệp như báo cáo thuế hay tờ khai thuế GTGT và lập báo cáo nội bộ liên quan đến hoá đơn của công ty.
Tính toán các khoản lương theo hợp đồng lao động.
Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ trong tháng.
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao.
Gia hạn về việc nộp thuế cho công ty nếu xảy ra các vấn đề phát sinh.
Có kinh nghiệm mảng kế toán xuất nhập khẩu, kế toán sản xuất. HOÀN THUẾ.
Đăng ký, theo dõi và quản lý mảng bảo hiểm cho nhân viên.
Lập báo cáo quý theo quy định như thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế.
Tổng hợp, thống kế và đối chiếu các số liệu báo cáo.
Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh trong quý.
Lập báo cáo tài chính cuối năm.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì


Trình độ Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Kinh nghiệm tối thiểu từ 3 năm
Có kinh nghiệm về xuất nhập khẩu.
Đã có kinh nghiệm làm báo cáo thuế và báo cáo tài chính.
Có kinh nghiệm hoặc yêu thích ngành mỹ phẩm/làm đẹp/chăm sóc sức khỏe/ TPCN là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DALICOS Thì Được Hưởng Những Gì


Thu nhập 13.000.000-16.000.000
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00; Từ Thứ Hai - Thứ Bảy (Nghỉ 2 ngày thứ Bảy)
Các quyền lợi khác theo quy định hiện hành: Công ty đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động đầy đủ và tốt hơn các quy định hiện hành của nhà nước.
Tham gia BHXH, BHYT sau khi hết thời gian thử việc
Hưởng 12 ngày phép/năm
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định nhà nước, hiếu hỉ, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DALICOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DALICOS

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DALICOS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

