Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 461 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Xuất hóa đơn, hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế GTGT và báo cáo thuế đúng quy định.
- Tổng hợp số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ, cung cấp số liệu khi có yêu cầu.
- Thực hiện toàn bộ các công tác hạch toán, kế toán, tài chính được giao, đảm bảo áp dụng kịp thời các quy định về tài chính - kế toán - thuế do Nhà nước ban hành.
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán phát sinh.
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng, lập phương án kinh doanh trình ngân hàng khi có yêu cầu.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến Phòng TCKT theo sự chỉ đạo của BLĐ.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu kinh nghiệm : Ít nhất 05 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp
- Ưu tiên với các ứng viên có kinh nghiệm làm trong các công ty công nghệ, dịch vụ.
- Đã tham gia quyết toán thuế;
- Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực cao; có khả năng gắn bó lâu dài.
- Cầu tiến, tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó học hỏi và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15-17 triệu tùy theo năng lực
-
- Ăn trưa miễn phí tại nhà ăn của công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, cởi mở;
- Nghỉ phép (12 ngày/năm), nghỉ 2 thứ 7/ tháng, chủ nhật, các ngày Lễ/Tết;
- Chế độ bảo hiểm theo luật lao động + du lịch 1 lần/năm
- Thưởng Bonus: theo chỉ tiêu, chính sách hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6- 461 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

