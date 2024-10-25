Tuyển Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 477 - 479 An Dương Vương phường 11, Quận 6

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. Hạch toán các khoản thu - chi, các khoản thuế và lập quyết toán. Xử lý bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các Báo cáo tài chính (BCTC riêng, BCTC hợp nhất, ....) theo đúng quy định của pháp luật và của công ty về hướng dẫn tài chính và kế toán. Chuẩn bị, nộp báo cáo hàng tháng/quý/năm cho cấp trên và giải trình các số liệu liên quan. Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc chuẩn bị kết toán hàng tháng/quý/năm. Hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho các dự án khác khi cần thiết. Cập nhật dữ liệu tài chính trong cơ sở dữ liệu. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc công ty.

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Hạch toán các khoản thu - chi, các khoản thuế và lập quyết toán.

Xử lý bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các Báo cáo tài chính (BCTC riêng, BCTC hợp nhất, ....) theo đúng quy định của pháp luật và của công ty về hướng dẫn tài chính và kế toán.

Chuẩn bị, nộp báo cáo hàng tháng/quý/năm cho cấp trên và giải trình các số liệu liên quan.

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc chuẩn bị kết toán hàng tháng/quý/năm.

Hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho các dự án khác khi cần thiết.

Cập nhật dữ liệu tài chính trong cơ sở dữ liệu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học trở lên. (Chuyên ngành: Cử nhân kinh tế/ Kế toán/ Tài chính) Độ tuổi: Dưới 30. Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm công tác ở vị trí kế toán tổng hợp. Có chứng chỉ chuyên môn; đủ kiến thức, năng lực, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực kế toán, tài chính.

Trình độ học vấn: Đại học trở lên. (Chuyên ngành: Cử nhân kinh tế/ Kế toán/ Tài chính)

Độ tuổi: Dưới 30.

Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm công tác ở vị trí kế toán tổng hợp.

Có chứng chỉ chuyên môn; đủ kiến thức, năng lực, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực kế toán, tài chính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định. Thưởng sinh nhật, lễ, Tết, quý, lương tháng 13,... Khám sức khỏe định kỳ. Đi du lịch hằng năm ít nhất 1 lần. Được bao cơm trưa.

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định.

Thưởng sinh nhật, lễ, Tết, quý, lương tháng 13,...

Khám sức khỏe định kỳ.

Đi du lịch hằng năm ít nhất 1 lần.

Được bao cơm trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin