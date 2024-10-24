Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu

Mức lương 17 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 508 Trường Chinh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 17 - 23 Triệu

Tham gia lập kế hoạch hoạt động phòng, tham gia xây dựng và kiểm soát hệ thống kế toán cùng lãnh đạo phòng như xây dựng các văn bản, các quy định, quy trình kế toán và định mức chi phí để kiểm soát chi phí một cách tiết kiệm và hiệu quả... Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ gốc, các văn bản như: HĐMB, HĐ thanh lý, hoá đơn, phiếu thu, chi; phiếu nhập xuất kho trước khi vào sổ kế toán. Kiểm tra hồ sơ thanh toán của các phòng ban liên quan đảm bảo thực hiện đúng quy định của Công ty; Cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán, thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thống kê, hạch toán, lưu trữ các chứng từ sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty/Tập đoàn; Tham gia giải trình số liệu báo cáo tài chính cho BLĐ, cho đơn vị kiểm toán độc lập, hoặc kiểm soát nội bộ; Theo dõi các hợp đồng mua vào bán ra, xuất hóa đơn GTGT, làm hồ sơ thanh toán với nhà cung cấp/khách hàng trong nước và nước ngoài; Đối chiếu công nợ với Khách hàng/Nhà cung cấp hàng tháng, đôn đốc thu hồi công nợ đúng hạn; Rà soát bảng kê hóa đơn mua vào bán ra, lên tờ khai VAT hàng tháng;

Với Mức Lương 17 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp tại các Trường ĐH chính quy

- Chính trực, trung thực, khiêm tốn, cầu thị, kỷ luật, tận tâm.

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

- Có 2 năm kinh nghiệp làm kế toán

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành:

• Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, SIMers được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc.

• Đào tạo và phát triển liên tục với nhiều chương trình huấn luyện chuyên nghiệp, Manager hỗ trợ sát sao, nhiệt tình.

• Kết nối tài năng: tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công

Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi:

• Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn( thỏa thuận tùy thuộc vào năng lực thực tế), lương và thưởng rõ ràng.

• Gói thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty, 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm, thưởng hoa hồng.

• Chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói Bảo hiểm sức khỏe PJICO được thiết kế riêng cho CBNV.

• Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu cả nước.

Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.

• Bữa trưa được phục vụ miễn phí tại văn phòng.

• Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú: Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp,

• Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2- thứ 6(8h00-17h00), Sáng thứ 7 : địa điểm và thời gian làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất

