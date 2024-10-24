Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Technopark, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

Công việc thường xuyên

Kiểm soát giao dịch phát sinh hàng ngày Thực hiện các giao dịch mua/bán/đặt cọc các khoản đầu tư Hoàn thiện và thu hồi hồ sơ cho các giao dịch vay, cho vay, hợp đồng tài sản đảm bảo (nếu có) trong kỳ. Hoàn thiện Bảng xác nhận nộp NSNN hàng năm, hoàn thiện xác nhận không nợ thuế định kỳ hàng năm và chứng từ đi kèm Giải trình, cung cấp hồ sơ, số liệu Lưu trữ và sắp xếp hồ sơ Đăng ký MST vãng lai cho NLĐ

2. Công việc Khóa sổ định kỳ

Rà soát số liệu các đầu TK theo đúng timeline Khóa sổ Đối chiếu số dư công nợ phải thu, phải trả với các công ty trong nội bộ TĐ Tính, đối chiếu và hạch toán lãi vay, khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC So sánh số liệu Doanh thu, chi phí phát sinh tháng hiện tại với quá khứ hoặc ngân sách để đảm bảo hạch toán đầy đủ các phát sinh Hạch toán đầy đủ các bút toán liên quan tới phát sinh mới, các bút toán phân bổ định kỳ thông qua Bảng Cân đối phát sinh các Tài khoản vào cuối kỳ.

3. Các báo cáo thực hiện định kỳ

Lập BCTC tháng theo mẫu của TĐ Tờ khai định kỳ và Quyết toán năm Ước tính kết quả kinh doanh hàng quý và điều chỉnh theo yêu cầu. Báo cáo khác theo yêu cầu.

4. Công việc chuyên môn khác

Phối hợp cung cấp số liệu, hồ sơ phục vụ Thanh tra, Quyết toán thuế Phối hợp cung cấp số liệu, hồ sơ phục vụ Kiểm toán Phối hợp UAT phần mềm Thực hiện các công việc khác theo phân công của CBLĐ.

Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành khác liên quan

- Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên với vị trí tương đương tại các công ty có quy mô lớn

- Hiểu biết sâu các nghiệp vụ kế toán

- Nhiệt tình, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc cao

- Ưu tiên UV có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP, đã làm tại các công ty có hoạt động thi công xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn Được tham gia bảo hiểm theo quy định & hưởng chế độ phúc lợi hấp dẫn của TĐ Vingroup Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả có cơ hội thăng tiến Ký hợp đồng lao động chính thức sau 2 tháng thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS

