Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH PENINSULA ĐÀ NẴNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập chứng từ và ghi sổ kế toán theo nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo phạm vi công việc được giao; Soát xét toàn bộ số liệu ghi nhận doanh thu, chi phí trong kỳ phát sinh nhằm xác định KQKD, thuế TNDN phát sinh theo quý; Soát xét BCTC của Công ty con/Công ty liên kết; Lập BCTC riêng và BCC hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế (tùy theo yêu cầu của công việc); Giải trình/ cung cấp hồ sơ, số liệu liên quan tới BCTC cho các bộ phận khi cần phối hợp; Lập Kế hoạch, tham gia soát xét, kiểm tra tài chính của các Công ty thành viên ; Xây dựng các quy trình/quy định/quy chế trong vận hành/quản lý kế toán theo yêu cầu của Trưởng bộ phận; Đầu mối làm việc với đơn vị Kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất, làm việc tư vấn thuế của Công ty (nếu có); Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu; Làm việc với các tổ chức tài chính, tín dụng khi Công ty làm hồ sơ vay vốn, hoặc làm các thủ tục để hỗ trợ khách hàng vay vốn; Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên trong lĩnh vực bất động sản (Chủ đầu tư) Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán Có kiến thức vững về kế toán tổng hợp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác Có khả năng sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm kế toán phổ biến Có kiến thức cơ bản về luật kế toán, luật thuế hiện hành Kỹ năng phân tích số liệu tốt, tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ, tâm huyết với công việc Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH PENINSULA ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Thời gian làm việc: theo quy định của Công ty, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật Môi trường làm việc tốt, thuận lợi cho việc phát triển năng lực, có cơ hội thăng tiến. Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức. Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PENINSULA ĐÀ NẴNG

