Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện kiết xuất số liệu liên quan đến mảng thẻ, thanh toán quốc tế, nguồn, kinh doanh ngoại tệ, huy động... để thực hiện lập báo cáo thống kê ngày, tháng, định kỳ 3 lần/ tháng, quý, năm
- Lập báo cáo dự trữ bắt buộc tháng
- Lập báo cáo tính phí bảo hiểm quý
- Lập và gửi truyền file cân đối tháng, báo cáo tài chính quý, năm, soát xét cho NHNN
- Gửi cân đối cấp 3 quy đổi, cân đối nguyên tệ qua website cho BHTG.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và lãnh đạo SHB.
- Lập bảng cân đối tài khoản cấp 3 của Hội sở , toàn hàng, cân đối của toàn bộ các chi nhánh.
- Lập Báo cáo tài chính tháng, quý, năm Hội sở, toàn hàng theo mẫu của NHNN.
- Lập báo cáo tài chính toàn hàng quý , năm, bán niên theo mẫu của sở giao dịch, ủy ban chứng khoán.
- Thực hiện lưu trữ Báo cáo kế toán hàng tháng theo Quy định kế toán của SHB tại Hội sở và toàn hàng
- Theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn báo cáo kiểm toán. In và lưu báo cáo tháng Hội sở, toàn hàng hàng tháng, quý.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và lãnh đạo SHB.
- Kiểm tra các báo cáo kế toán với các sao kê của các phân hệ nghiệp vụ ( như sao kê tín dụng, sao kê tiền gửi KKH, sao kê CKH, sao kê liên ngân hàng, sao kê dự phòng, sao kê tài sản thế chấp...), phần sai lệch gửi email cho các đơn vị ;
- Kiết xuất dữ liệu hệ thống khi có yêu cầu cung cấp số liệu khi có các đoàn thanh tra, kiểm toán;
- Hạch toán chuyển tiền và phân bổ phí bảo hiểm quý;
- Hạch toán một số nghiệp vụ KTTH&BCTC.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính Kế toán
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; sử dụng Excel tốt, có khả năng ứng dụng các hàm tính toán Excel cơ bản.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, kỹ năng tổng hợp, phân tích tốt.
- Ưu tiên:
+ Sinh viên các trường kinh tế quốc dân khoa kế toán-kiểm toán/học viên tài chính-khoa kế toán danh nghiệp/học viên ngân hàng-khoa kế toán ngân hàng mới ra trường.
+ Ứng viên có có kinh nghiệm về IFRS đã từng hoàn thành các dự án tư vấn hoặc triển khai trực tiếp IFRS cho các ngân hàng.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng đáng với năng lực
- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường
- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết, chế độ thăm hỏi ốm đau...
- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm SHB care
- Các hoạt động teambuilding, văn hoá - thể thao gắn kết nội bộ
- Du lịch định kì 2 lần trong năm
2. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới
- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong
- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 77, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

