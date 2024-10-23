Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần HELIO POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trên phần mềm kế toán và các Báo cáo có liên quan; Kiểm tra, quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành; Lập các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán. Có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí chuyên viên kế toán hoặc tương đương; Sử dụng thành thạo MS Office/Phần mềm kế toán; Có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán và có năng lực nghiệp vụ kế toán; Có khả năng tự tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công; Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập; Độ tuổi: Ưu tiên từ 2000-1996.

Tại Công Ty Cổ Phần HELIO POWER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Mức lương cạnh tranh theo năng lực; Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ Thứ 7, Chủ nhật, Lễ Tết; Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với nhiều dự án triển khai, có nhiều cơ hội thăng tiến; Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Luật Lao động; Tham gia Teambuilding, du lịch hàng năm; Khám sức khỏe định kì cho CBNV hàng năm; Xét tăng lương hàng năm; Thưởng Lễ Tết: Tháng lương 13 + Thưởng Theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần HELIO POWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.