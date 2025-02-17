Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Báo cáo cho: Trưởng/Phó trưởng Phòng Kinh doanh

1. Tìm kiếm khách hàng, tiếp thị dịch vụ, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định sơ bộ

2. Thực hiện các công việc sau khi phê duyệt hồ sơ

3. Phối hợp với Công ty bảo hiểm/ Nhà cung ứng/ Bên môi giới để thực hiện các công việc liên quan

4. Nhập dữ liệu vào hệ thống

5. Thực hiện các công việc, báo cáo, nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi nhánh/ Trưởng phòng phân công.

Reports to: Head/Deputy Head of Business Division

Job Description

1. Searching customers, marketing, receiving and preliminary appraisal

2. Perform works after approval

3. Coordinate with Insurance Company / Supplier / Broker to perform works related

4. Input the data into the system

5. Perform other duties assigned by the Branch leader / Head of the Division.