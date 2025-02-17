Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 23, tòa nhà ROX, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Báo cáo cho: Trưởng/Phó trưởng Phòng Kinh doanh
Báo cáo cho:
Mô tả công việc:
1. Tìm kiếm khách hàng, tiếp thị dịch vụ, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định sơ bộ
2. Thực hiện các công việc sau khi phê duyệt hồ sơ
3. Phối hợp với Công ty bảo hiểm/ Nhà cung ứng/ Bên môi giới để thực hiện các công việc liên quan
4. Nhập dữ liệu vào hệ thống
5. Thực hiện các công việc, báo cáo, nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi nhánh/ Trưởng phòng phân công.
---------------------------------------------
Reports to: Head/Deputy Head of Business Division
Reports to:
Job Description
1. Searching customers, marketing, receiving and preliminary appraisal
2. Perform works after approval
3. Coordinate with Insurance Company / Supplier / Broker to perform works related
4. Input the data into the system
5. Perform other duties assigned by the Branch leader / Head of the Division.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 23, Toà nhà ROX Tower - 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

