Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust
- Hà Nội: Tầng 23, tòa nhà ROX, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
Báo cáo cho: Trưởng/Phó trưởng Phòng Kinh doanh
Mô tả công việc:
1. Tìm kiếm khách hàng, tiếp thị dịch vụ, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định sơ bộ
2. Thực hiện các công việc sau khi phê duyệt hồ sơ
3. Phối hợp với Công ty bảo hiểm/ Nhà cung ứng/ Bên môi giới để thực hiện các công việc liên quan
4. Nhập dữ liệu vào hệ thống
5. Thực hiện các công việc, báo cáo, nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi nhánh/ Trưởng phòng phân công.
Reports to: Head/Deputy Head of Business Division
Job Description
1. Searching customers, marketing, receiving and preliminary appraisal
2. Perform works after approval
3. Coordinate with Insurance Company / Supplier / Broker to perform works related
4. Input the data into the system
5. Perform other duties assigned by the Branch leader / Head of the Division.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
