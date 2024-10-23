Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển các đối tượng khách hàng tại Hà Nội: Khách sạn, Nhà hàng, Căn tin, Khu công nghiệp, Nhà máy, Bệnh viện, Trường học, Khu vui chơi Giải trí,...
- Thường xuyên theo dõi các báo cáo bán hàng, phân tích các dữ kiện nhằm xác định cơ hội hoặc đưa ra những kế hoạch hành động hợp lý. Xác định những khu vực/ vấn đề cần ưu tiên hỗ trợ/ chỉ đạo ngay
- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao về doanh số, sản lượng, độ phủ
- Đảm bảo thực hiện thành công các công việc chính yếu trong việc quản lý Nhà Phân Phối ( giao hàng, kho hàng, quản lý tồn kho, trang thiết bi, hệ thống báo cáo ...)
- Thường xuyên có mặt trên thị trường để tìm hiểu và giải quyết các nhu cầu khách hàng thông qua đó tìm kiếm các cơ hội và đề xuất hỗ trợ phát triển kinh doanh
- Giới thiệu bán hàng, thuyết phục khách hàng và theo dõi cho đến khi nhận được kết quả
- Trực tiếp theo dõi việc thực hiện hợp đồng, bao gồm giao hàng, hóa đơn.. để đảm bảo chất lượng dịch vụ
- Nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng
- Hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc thu hồi công nợ cho đến khi khách hàng xong nghĩa vụ thanh toán
- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng bán hàng
- Khảo sát và cập nhật thông tin về đối thủ cạnh tranh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales kênh GT, Horeca, B2B, Key Account
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành hàng tiêu dùng nhanh, có mối quan hệ với cơ quan, ban ngành
- Có kiến thức về kênh phân phối/ ngành hàng ( thiết lập kế hoạch, theo dõi triển khai )
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phân tích tốt
- Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, Thử việc lương 100%
- Thưởng tháng 13, 14 và thưởng theo kết quả kinh doanh năm của công ty
- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước
- Gói bảo hiểm tai nạn 24/7 và gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp
- Cơ hội thăng tiến nội bộ, môi trường làm việc hạnh phúc
- Cùng rất nhiều chế độ phúc lợi khác đang chờ đón...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bắc Á, 09 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

