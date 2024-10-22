Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

Đầu tư và Tài trợ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 320 Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích, đánh giá và chấm điểm/kiểm toán chất lượng cuộc gọi của các tổng đài viên. Cung cấp phản hồi và tiến hành các buổi hướng dẫn để giúp các tổng đài viên cải thiện hiệu suất dựa trên các cuộc kiểm toán chất lượng và khiếu nại. Theo dõi các báo cáo hàng ngày và hàng tháng được giao. Theo dõi sự cải thiện của các tổng đài viên và báo cáo với Trưởng nhóm nếu có bất kỳ vấn đề nào. Kiểm tra hành vi làm việc của các tổng đài viên để đảm bảo tuân thủ các quy trình của công ty. Tiến hành đào tạo định hướng cho nhân viên mới. Kiểm tra hệ thống Auto Robot và báo cáo các phát hiện cho Trưởng nhóm. Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo chỉ định của Trưởng nhóm QC.
Phân tích, đánh giá và chấm điểm/kiểm toán chất lượng cuộc gọi của các tổng đài viên.
Cung cấp phản hồi và tiến hành các buổi hướng dẫn để giúp các tổng đài viên cải thiện hiệu suất dựa trên các cuộc kiểm toán chất lượng và khiếu nại.
Theo dõi các báo cáo hàng ngày và hàng tháng được giao.
Theo dõi sự cải thiện của các tổng đài viên và báo cáo với Trưởng nhóm nếu có bất kỳ vấn đề nào.
Kiểm tra hành vi làm việc của các tổng đài viên để đảm bảo tuân thủ các quy trình của công ty.
Tiến hành đào tạo định hướng cho nhân viên mới.
Kiểm tra hệ thống Auto Robot và báo cáo các phát hiện cho Trưởng nhóm.
Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo chỉ định của Trưởng nhóm QC.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể sử dụng MS Office (Word, Excel, Power Point) Có hơn 1 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và triển khai vị trí kiểm soát chất lượng trong môi trường tổng đài Năng động, nhiệt tình, có tinh thần hợp tác Khả năng làm nhiều việc cùng lúc và thực hiện trong môi trường liên tục thay đổi Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, phân tích mạnh mẽ Có thể nói tiếng Anh
Có thể sử dụng MS Office (Word, Excel, Power Point)
Có hơn 1 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và triển khai vị trí kiểm soát chất lượng trong môi trường tổng đài
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần hợp tác
Khả năng làm nhiều việc cùng lúc và thực hiện trong môi trường liên tục thay đổi
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, phân tích mạnh mẽ
Có thể nói tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Annual health check 15 anual leaves per year Bao Viet Insurance
Annual health check
15 anual leaves per year
Bao Viet Insurance

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà HM Town, số 412, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

