Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Phân tích, đánh giá và chấm điểm/kiểm toán chất lượng cuộc gọi của các tổng đài viên. Cung cấp phản hồi và tiến hành các buổi hướng dẫn để giúp các tổng đài viên cải thiện hiệu suất dựa trên các cuộc kiểm toán chất lượng và khiếu nại. Theo dõi các báo cáo hàng ngày và hàng tháng được giao. Theo dõi sự cải thiện của các tổng đài viên và báo cáo với Trưởng nhóm nếu có bất kỳ vấn đề nào. Kiểm tra hành vi làm việc của các tổng đài viên để đảm bảo tuân thủ các quy trình của công ty. Tiến hành đào tạo định hướng cho nhân viên mới. Kiểm tra hệ thống Auto Robot và báo cáo các phát hiện cho Trưởng nhóm. Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo chỉ định của Trưởng nhóm QC.

