Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 320 Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích, đánh giá và chấm điểm/kiểm toán chất lượng cuộc gọi của các tổng đài viên.
Cung cấp phản hồi và tiến hành các buổi hướng dẫn để giúp các tổng đài viên cải thiện hiệu suất dựa trên các cuộc kiểm toán chất lượng và khiếu nại.
Theo dõi các báo cáo hàng ngày và hàng tháng được giao.
Theo dõi sự cải thiện của các tổng đài viên và báo cáo với Trưởng nhóm nếu có bất kỳ vấn đề nào.
Kiểm tra hành vi làm việc của các tổng đài viên để đảm bảo tuân thủ các quy trình của công ty.
Tiến hành đào tạo định hướng cho nhân viên mới.
Kiểm tra hệ thống Auto Robot và báo cáo các phát hiện cho Trưởng nhóm.
Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo chỉ định của Trưởng nhóm QC.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể sử dụng MS Office (Word, Excel, Power Point)
Có hơn 1 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và triển khai vị trí kiểm soát chất lượng trong môi trường tổng đài
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần hợp tác
Khả năng làm nhiều việc cùng lúc và thực hiện trong môi trường liên tục thay đổi
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, phân tích mạnh mẽ
Có thể nói tiếng Anh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Annual health check
15 anual leaves per year
Bao Viet Insurance
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
