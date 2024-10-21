Tuyển Đầu tư và Tài trợ Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Lên kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra, giám sát tác nghiệp của cán bộ Thu hồi nợ:

Cập nhật dữ liệu thông tin từ các Đơn vị liên quan để lấy mẫu kiểm tra; Chọn mẫu, phân danh sách, lên kế hoạch kiểm tra; Thực hiện kiểm tra; Gửi kết quả sơ bộ, yêu cầu các Đơn vị có hành vi vi phạm giải trình, có hành động khắc phục; Kiểm tra tiến độ giải trình, khắc phục vi phạm, phản hồi lại cho Đơn vị (nếu cần); Chốt kết quả, gửi báo cáo chính thức.

Cập nhật dữ liệu thông tin từ các Đơn vị liên quan để lấy mẫu kiểm tra;

Chọn mẫu, phân danh sách, lên kế hoạch kiểm tra;

Thực hiện kiểm tra;

Gửi kết quả sơ bộ, yêu cầu các Đơn vị có hành vi vi phạm giải trình, có hành động khắc phục;

Kiểm tra tiến độ giải trình, khắc phục vi phạm, phản hồi lại cho Đơn vị (nếu cần);

Chốt kết quả, gửi báo cáo chính thức.

2. Đề xuất các sáng kiến giải pháp cải thiện/khắc phục/phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm thường gặp; 3. Thực hiện đánh giá/phân tích số liệu kết quả kiểm tra các thời kỳ, tính toán đưa ra các nguyên tắc kiểm tra trong từng thời kỳ và theo yêu cầu của Lãnh đạo; 4. Thực hiện kiểm tra giám sát đột xuất theo yêu cầu và chiến lược của GĐTT và Lãnh đạo Đơn vị; 5. Thực hiện theo dõi, cập nhật thông tin, gửi các báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của TBP/Trưởng phòng; 6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên; Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, Kỹ năng phân tích và tổng hợp báo cáo... Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại 01 trong các lĩnh vực trong ngành ngân hàng như: quản trị rủi ro, thu hồi nợ, xử lý nợ, quản lý chất lượng, rủi ro hoạt động,... Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, có kỹ năng giao tiếp; Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt.

Tốt nghiệp Đại học trở lên;

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, Kỹ năng phân tích và tổng hợp báo cáo...

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại 01 trong các lĩnh vực trong ngành ngân hàng như: quản trị rủi ro, thu hồi nợ, xử lý nợ, quản lý chất lượng, rủi ro hoạt động,...

Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, có kỹ năng giao tiếp;

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt.

Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn và cạnh tranh trong ngành Ngân hàng và Dịch vụ tài chính. Lương thỏa thuận phù hợp theo quy định của VPBank tuỳ theo năng lực/ hiệu quả làm việc + bonus incentive + thưởng theo tháng/quý/năm; Các khoá đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành và chia sẻ kinh nghiệm thực tế; Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến (đánh giá hiệu quả làm việc 2 lần/năm, xem xét điều chỉnh lương định kỳ 1 lần/năm); Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ: Hội thao VPBank - bóng đá, tennis, cầu lông, ...; Cuộc thi âm nhạc, tìm kiếm tài năng; các chuyến đi tình nguyện, ...; Đảm bảo các quyền lợi theo quy định của pháp luật, chế độ phúc lợi hấp dẫn cho nhân viên của Ngân hàng VPBank: du lịch thường niên, miễn phí dịch vụ ngân hàng, vay ưu đãi, bảo hiểm sức khoẻ PVI, AonCare, ...

Mức thu nhập hấp dẫn và cạnh tranh trong ngành Ngân hàng và Dịch vụ tài chính. Lương thỏa thuận phù hợp theo quy định của VPBank tuỳ theo năng lực/ hiệu quả làm việc + bonus incentive + thưởng theo tháng/quý/năm;

Các khoá đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành và chia sẻ kinh nghiệm thực tế;

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến (đánh giá hiệu quả làm việc 2 lần/năm, xem xét điều chỉnh lương định kỳ 1 lần/năm);

Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ: Hội thao VPBank - bóng đá, tennis, cầu lông, ...; Cuộc thi âm nhạc, tìm kiếm tài năng; các chuyến đi tình nguyện, ...;

Đảm bảo các quyền lợi theo quy định của pháp luật, chế độ phúc lợi hấp dẫn cho nhân viên của Ngân hàng VPBank: du lịch thường niên, miễn phí dịch vụ ngân hàng, vay ưu đãi, bảo hiểm sức khoẻ PVI, AonCare, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin