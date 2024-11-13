Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39D Đoàn Hồng Phước, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Phối hợp với các bên liên quan kiểm soát thực đơn theo tháng/năm/mùa đáp ứng tối đa nhu cầu, sở thích của học sinh và giáo viên.

- Đảm bảo định mức suất ăn theo ngày, tháng, năm theo từng bộ thực đơn.

- Kiểm soát chất lượng và số lượng nguyên vật liệu đầu vào vào, đầu ra của thực phẩm, ít nhất 2 ngày/tuần tại bếp trung tâm. (ca làm việc theo bếp).

- Kiểm tra, đảm bảo dụng cụ, công cụ thuộc khu vực bếp luôn được vệ sinh sạch sẽ, an toàn vệ sinh lao động.

- Kiểm tra kho hàng, đảm bảo kho luôn trong điều kiện tiêu chuẩn để quản thực phẩm.

- Kiểm soát hướng dẫn nhân viên tuân thủ qui trình chế biến, chia suất, lưu mẫu và phục vụ tại bếp trung tâm và bếp cơ sở.

- Kiểm soát điều kiện vệ sinh ATTP và ATLĐ tại bếp trung tâm và các bếp cơ sở theo kế hoạch/đột xuất qua hình thức trực tiếp 2 cơ sở/tuần và Camera.

- Đào tạo huấn luyện cho nhân viên bếp về vấn đề ATTP .(5S, GMP, HACCP...).

-Đào tạo nội quy làm việc cho nhân viên mới.

- Lưu trữ hồ sơ pháp lý bếp

- Chuẩn bị hồ sơ tiếp các đoàn kiểm tra cơ sở/công ty.

- Cập nhật thông tin qui trình, qui định thay đổi.

- Hỗ trợ nhập số liệu và cân bằng phần mềm dinh dưỡng, kiểm soát thực đơn hàng tuần theo quy định của hệ thống.

- Nhập sổ kiểm thực 3 bước hàng ngày và phối hợp với Kế toán bếp kiểm kê CCDC của bếp hàng tháng.

- Tham gia giải quyết khiếu nại khách hàng về chất lượng và VSATTP.

- Giải quyết kịp thời các phát sinh, thắc mắc của khách hàng liên quan đến các định lượng, thực đơn, lưu mẫu, suất ăn của bếp.

- Lập báo cáo tuần, tháng các vấn đề tồn đọng và kết hợp với Bếp trưởng phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp ngăn ngừa khắc phục các vấn đề ATVSTP liên quan đến nại khách hàng.

- Quản lý và bảo quản sử dụng Tài sản được bàn giao.

- Kiến nghị, đề xuất các phương án chi phí, giải pháp phù hợp dựa trên tình hình thực tế.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 25-35 tuổi.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị chất lượng, Công nghệ thực phẩm,...

- Kỹ năng mềm và giải quyết xử lý linh động các vấn đề phát sinh (nếu có).

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm QA/QC các bếp ăn của Nhà hàng, trường học,... từ 1 năm trở lên.

- Ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 đến 12 triệu.

Được làm việc trong môi trường hòa đồng năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc.

Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13, 14.

Thưởng tất cả các ngày Lễ, Tết trong năm.

Thưởng kết hôn, sinh con, chăm sóc ốm đau.

Cơm trưa, đồng phục miễn phí.

Tham quan nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ.

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Giảm học phí cho con, em theo học tại Hệ thống của trường.

Được tham gia các khóa đào tạo thường xuyên về chuyên môn, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin