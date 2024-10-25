Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng các hoạt động tố tụng của ngân hàng Rà soát và đánh giá các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các vụ việc tố tụng Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và hợp pháp của các tài liệu tố tụng Theo dõi tiến trình và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình tố tụng Phân tích và đánh giá rủi ro pháp lý trong các vụ việc tố tụng của ngân hàng Lập báo cáo định kỳ về tình hình và kết quả kiểm soát chất lượng tố tụng Đề xuất các biện pháp cải thiện quy trình và nâng cao chất lượng công tác tố tụng Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tố tụng
Tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng các hoạt động tố tụng của ngân hàng
Rà soát và đánh giá các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các vụ việc tố tụng
Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và hợp pháp của các tài liệu tố tụng
Theo dõi tiến trình và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình tố tụng
Phân tích và đánh giá rủi ro pháp lý trong các vụ việc tố tụng của ngân hàng
Lập báo cáo định kỳ về tình hình và kết quả kiểm soát chất lượng tố tụng
Đề xuất các biện pháp cải thiện quy trình và nâng cao chất lượng công tác tố tụng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tố tụng

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm pháp lý tài chính ngân hàng như: thu hồi nợ, xử lý nợ, tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro, pháp chế, kiểm soát tuân thủ. Có kiến thức vững về pháp luật tố tụng dân sự, tố tụng hành chính Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin tốt Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý chuyên nghiệp Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm pháp lý tài chính ngân hàng như: thu hồi nợ, xử lý nợ, tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro, pháp chế, kiểm soát tuân thủ.
Có kiến thức vững về pháp luật tố tụng dân sự, tố tụng hành chính
Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin tốt
Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý chuyên nghiệp
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng

Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm soát chất lượng tố tụng trong lĩnh vực ngân hàng Cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật Được hưởng các chế độ phúc lợi của ngân hàng như: du lịch nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding,... Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp tại một trong những ngân hàng hàng đầu
Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm soát chất lượng tố tụng trong lĩnh vực ngân hàng
Cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi của ngân hàng như: du lịch nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding,...
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp tại một trong những ngân hàng hàng đầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

