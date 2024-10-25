Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng các hoạt động tố tụng của ngân hàng
Rà soát và đánh giá các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các vụ việc tố tụng
Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và hợp pháp của các tài liệu tố tụng
Theo dõi tiến trình và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình tố tụng
Phân tích và đánh giá rủi ro pháp lý trong các vụ việc tố tụng của ngân hàng
Lập báo cáo định kỳ về tình hình và kết quả kiểm soát chất lượng tố tụng
Đề xuất các biện pháp cải thiện quy trình và nâng cao chất lượng công tác tố tụng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tố tụng
Tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng các hoạt động tố tụng của ngân hàng
Rà soát và đánh giá các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các vụ việc tố tụng
Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và hợp pháp của các tài liệu tố tụng
Theo dõi tiến trình và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình tố tụng
Phân tích và đánh giá rủi ro pháp lý trong các vụ việc tố tụng của ngân hàng
Lập báo cáo định kỳ về tình hình và kết quả kiểm soát chất lượng tố tụng
Đề xuất các biện pháp cải thiện quy trình và nâng cao chất lượng công tác tố tụng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tố tụng
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm pháp lý tài chính ngân hàng như: thu hồi nợ, xử lý nợ, tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro, pháp chế, kiểm soát tuân thủ.
Có kiến thức vững về pháp luật tố tụng dân sự, tố tụng hành chính
Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin tốt
Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý chuyên nghiệp
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng
Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm soát chất lượng tố tụng trong lĩnh vực ngân hàng
Cơ hội phát triển chuyên môn và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi của ngân hàng như: du lịch nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding,...
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp tại một trong những ngân hàng hàng đầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI