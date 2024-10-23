Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công Ty TNHH Minh Hiền - Khu Giết Mổ Gia Súc, Quốc lộ 21B, Thanh Lương, Bích Hòa, Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Kiểm soát chất lượng, VSATTP trong quy trình giết mổ, đặc biệt là thực phẩm sau đóng gói; Xử lý các phát sinh có thể xảy ra trong quá trình sản xuất; Ghi chép các thông số, tiêu chuẩn của quá trình sản xuất; Hướng dẫn công nhân cách sắp xếp bảo quản,vận chuyển hàng hóa; Kiểm tra VSATTP điều kiện bảo quản kho, phương tiện vận chuyển; Phối hợp với bộ phận mua hàng, bộ phận kinh doanh, làm việc với NCC xử lý triệt để các sai lỗi chất lượng nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí cũng như hình ảnh, thương hiệu của công ty; Báo cáo theo tuần, theo tháng; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Kiểm soát chất lượng, VSATTP trong quy trình giết mổ, đặc biệt là thực phẩm sau đóng gói;

Xử lý các phát sinh có thể xảy ra trong quá trình sản xuất;

Ghi chép các thông số, tiêu chuẩn của quá trình sản xuất;

Hướng dẫn công nhân cách sắp xếp bảo quản,vận chuyển hàng hóa;

Kiểm tra VSATTP điều kiện bảo quản kho, phương tiện vận chuyển;

Phối hợp với bộ phận mua hàng, bộ phận kinh doanh, làm việc với NCC xử lý triệt để các sai lỗi chất lượng nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí cũng như hình ảnh, thương hiệu của công ty;

Báo cáo theo tuần, theo tháng;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sức khỏe, làm việc ca đêm (18 giờ - 3 giờ sáng, thứ 2 - thứ 6) Có khả năng quan sát, am hiểu về thực phẩm và quản lý chất lượng Ưu tiên có kinh nghiệm QC tại các công ty thực phẩm có nguồn gốc từ thịt.

Có sức khỏe, làm việc ca đêm (18 giờ - 3 giờ sáng, thứ 2 - thứ 6)

Có khả năng quan sát, am hiểu về thực phẩm và quản lý chất lượng

Ưu tiên có kinh nghiệm QC tại các công ty thực phẩm có nguồn gốc từ thịt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn + hỗ trợ ăn trưa. Làm việc trong môi trường tập đoàn lớn. Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động

Thu nhập hấp dẫn + hỗ trợ ăn trưa.

Làm việc trong môi trường tập đoàn lớn.

Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN

Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin