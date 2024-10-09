Tuyển IT phần mềm CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CELLPHONES
- Hồ Chí Minh: 350
- 352 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Báo cáo tổng hợp dữ liệu hàng tuần/ hàng tháng/ hàng quý/ hàng năm, cập nhật kịp thời dữ liệu phát sinh khi đội đi kiểm kê. kiểm tra cửa hàng
Đề xuất phương thức báo cáo, quản lý dữ liệu hợp lý, chính xác
Lập kế hoạch làm việc cho phòng
Hỗ trợ các công việc hành chính khác
Thông báo - theo dõi - triển khai thông tin đến cửa hàng
Các công việc khác do Quản lý hướng dẫn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí liên quan
Uu tiên có kinh nghiệm chuỗi bán lẻ, hệ thống
Ưu tiên các bạn làm việc tốt với báo cáo số liệu, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ
Tư duy số và kỹ năng Excel tốt
Khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu và lập kế hoạch.
Chủ động, tinh thần làm việc với trách nhiệm cao.
Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí) Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI Thưởng năm hấp dẫn
Mức thu nhập từ 10 triệu - 15 triệu
Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí)
Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI
Thưởng năm hấp dẫn
2. Đào tạo - Phát triển
Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty
Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
3. Môi trường làm việc
Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ. Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....
Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.
Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng
Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác
Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
