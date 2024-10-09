Tuyển IT phần mềm CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350 - 352 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Báo cáo tổng hợp dữ liệu hàng tuần/ hàng tháng/ hàng quý/ hàng năm, cập nhật kịp thời dữ liệu phát sinh khi đội đi kiểm kê. kiểm tra cửa hàng Đề xuất phương thức báo cáo, quản lý dữ liệu hợp lý, chính xác Lập kế hoạch làm việc cho phòng Hỗ trợ các công việc hành chính khác Thông báo - theo dõi - triển khai thông tin đến cửa hàng Các công việc khác do Quản lý hướng dẫn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí liên quan Uu tiên có kinh nghiệm chuỗi bán lẻ, hệ thống Ưu tiên các bạn làm việc tốt với báo cáo số liệu, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ Tư duy số và kỹ năng Excel tốt Khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu và lập kế hoạch. Chủ động, tinh thần làm việc với trách nhiệm cao.

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

Mức thu nhập từ 10 triệu - 15 triệu Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí) Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI Thưởng năm hấp dẫn

2. Đào tạo - Phát triển

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

3. Môi trường làm việc

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ. Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES

