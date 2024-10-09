Tuyển Hành chính Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Doji Số 5 Lê Duẩn, Ba Đình

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra kiểm soát chi tiết, kế hoạch đánh giá cửa hàng chuẩn theo phạm vi được phân công.

- Lập báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chi tiết và tổng hợp theo phạm vi được phân công.

- Hướng dẫn các đơn vị tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tuân thủ các yêu cầu quản lý của công ty; Phối hợp với các phòng ban liên quan để xác định hành động khắc phục phòng ngừa & cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, của công ty.

- Kiểm tra kết quả thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa những điểm không phù hợp của các đơn vị.

- Báo cáo kết quả kiểm tra về lãnh đạo phòng, cảnh báo rủi ro và tham mưu các biện pháp khắc phục phòng ngừa, đề xuất các khuyến nghị cải tiến.

- Đề xuất hệ thống các chỉ số đo hiệu quả các quy trình/quá trình trọng yếu trong hoạt động của đơn vị.

- Đề xuất các khuyến nghị cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của TP,GĐ

- Tốt nghiệp Đại Học ngành Quản Trị Chất Lượng/ QTKD/ Kinh Tế...

Các kinh nghiệm:

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan QA

- Ưu tiên có kinh nghiệm Kiểm soát nội bộ QA trong hệ thống bán lẻ, chuỗi cửa hàng, giám sát chất lượng dịch vụ khách hàng...

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trang sức/ sản phẩm cao cấp.

Các khả năng

- Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, Word văn phòng, Powerpoint.

- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch

Lương chính:

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;

- Lương tháng 13 bằng từ 1-3 tháng lương thỏa thuận.

Thưởng:

- Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;

- Thưởng đột xuất chương trình chung của Tập đoàn;

- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.

Chế độ đãi ngộ khác:

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.

