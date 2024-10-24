Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Hà Nội Ford, 311 Trường Chinh, phường Khương Mai, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Xây dựng và triển khai thực hiện quy định, quy trình liên quan đến hoạt động Kiểm soát nội bộ, kiểm soát dòng tiền của Bảo Kim cũng như của một số phòng ban trực thuộc Công ty tổng. Tổ chức công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung và theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện hệ thống các quy chế, quy trình hoạt động, thủ tục của các bộ phận trong Công ty. Rà soát và cập nhật các lĩnh vực cụ thể có rủi ro đồng thời tham mưu, chủ động kiểm soát các hạng mục gây rủi ro trong kinh doanh; xác định rủi ro trọng yếu, đề xuất các công cụ hạn chế rủi ro, tham mưu các hoạt động nhằm nâng cao khả năng chống rủi ro của Công ty. Thực hiện công việc kiểm soát, dự báo, cảnh báo và đề xuất giải quyết các vấn đề trong phạm vi công tác của bộ phận Kiểm soát nội bộ. Giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm tra: Giúp cấp quản lý đánh giá việc thực hiện các giải pháp khắc phục rủi ro đã được duyệt. Tham gia xây dựng quy trình, tính năng cho sản phẩm mới, dự án tài chính của VNP và theo những yêu cầu khác của quản lý.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Thái độ

Cẩn thận, chỉnh chu trong tất cả các đầu việc dù là nhỏ nhất Chủ động học hỏi, luôn hướng đến mục tiêu chung, không ngại khó khăn, thử thách Nhanh nhẹn, không ngại thử thách.

2. Kỹ năng và kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng/Kế toán - Kiểm toán Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản trị rủi ro hoặc kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực chứng khoán; ngân hàng, các công ty công nghệ. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên, kiểm soát tài chính, kiểm soát nội bộ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung năng động Review lương 1 năm một lần, không giới hạn theo năng lực Thưởng năng suất, thưởng lợi nhuận Được đào tạo và phát triển trên những nền tảng công nghệ tiên tiến nhất Được làm việc với dự án có quy mô lớn, xử lý lượng dữ liệu và traffic lớn Được bảo vệ sức khoẻ với các chính sách: Khám tầm soát ung thư định kỳ hàng năm tại các bệnh viện hàng đầu uy tín, Mua bảo hiểm Phi nhân thọ cho nhân viên 2 ngày WFH/tháng; ít nhất 12 ngày nghỉ phép và 1 ngày nghỉ Birthday relax có lương Được trải nghiệm dịch vụ 5 sao ít nhất 2 lần/năm Được hưởng đầy đủ các quyền lợi lao động theo quy định của nhà nước sau khi ký hợp đồng lao động Được tham gia các CLB sở thích: Bóng đá, Nhảy hiện đại,.. do công ty tài trợ chi phí 100%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM

