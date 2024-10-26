Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Detech Tower 2, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia phát triển các sản phẩm trên các nền tảng của HiFPT (App, Web) Lên testcase và thực hiện testing theo tài liệu nghiệp vụ của BA, PO Tài liệu hóa hướng dẫn sử dụng sản phẩm (nếu có). Hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của sản phẩm cần đáp ứng. Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên. Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.
Tham gia phát triển các sản phẩm trên các nền tảng của HiFPT (App, Web)
Lên testcase và thực hiện testing theo tài liệu nghiệp vụ của BA, PO
Tài liệu hóa hướng dẫn sử dụng sản phẩm (nếu có).
Hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của sản phẩm cần đáp ứng.
Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.
Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Các ngành liên quan đến toán, khoa học máy tính, công nghệ thông tin hoặc tương đương. Độ tuổi từ 21-25 (Ưu tiên Nữ). Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí QC hoặc vị trí tương đương. Kỹ năng chuyên môn: + Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm & quy trình kiểm thử. + Có kinh nghiệm test mobile, app, web. + Có hiểu biết về API testing. + Có hiểu biết về Database, SQL. Kỹ năng: + Kỹ năng phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề. + Kỹ năng phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế hệ thống thông tin. + Kỹ năng hội họp, trao đổi thông tin. + Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ISTQB Có tư duy "Khách hàng là trọng tâm".
Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Các ngành liên quan đến toán, khoa học máy tính, công nghệ thông tin hoặc tương đương.
Độ tuổi từ 21-25 (Ưu tiên Nữ).
Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí QC hoặc vị trí tương đương.
Kỹ năng chuyên môn: + Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm & quy trình kiểm thử. + Có kinh nghiệm test mobile, app, web. + Có hiểu biết về API testing. + Có hiểu biết về Database, SQL.
Kỹ năng: + Kỹ năng phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề. + Kỹ năng phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế hệ thống thông tin. + Kỹ năng hội họp, trao đổi thông tin. + Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ISTQB
Có tư duy "Khách hàng là trọng tâm".

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập quy đổi 13 tháng lương. Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom
Gói thu nhập quy đổi 13 tháng lương.
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

