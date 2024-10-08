Tuyển Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tham gia rà soát và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ để hiểu về mục tiêu của dự án, cung cấp các thông tin đầu vào làm cơ sở để kiểm thử và dự kiến về các hoạt động kiểm thử cần có. Xây dựng kế hoạch kiểm thử, và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử Hỗ trợ về việc lên kế hoạch, xây dựng và kiểm soát các môi trường kiểm thử. Xây dựng các kịch bản kiểm thử và ưu tiên các hoạt động kiểm thử Triển khai các kịch bản kiểm thử, kiểm thử về hiệu năng vận hành và báo cáo về các lỗi phát sinh, định nghĩa mức độ ưu tiên của mỗi lỗi. Chuẩn bị báo cáo liên quan đến việc kiểm thử phần mềm. Đảm bảo việc kiểm thử được thực hiện tuân thủ theo các chuẩn và thủ tục kiểm thử. Nghiên cứu tài liệu dự án cùng project team leader và thành viên dự án Hỗ trợ các thành viên dự án để hiểu đúng yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người sử dụng và thống nhất giao diện sử dụng Viết các tài liệu dự án theo yêu cầu. Thực hiện các công việc do trưởng bộ phận, quản trị dự án giao trong phạm vi công việc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT/ liên quan. Có kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm theo phương pháp Agile, hoặc Scrum. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương. Sử dụng thành thạo các công cụ test và quản lý lỗi. Hiểu biết về quy trình Test, chiến lược và kỹ thuật test phần mềm, lập tài liệu test liên quan. Cẩn thận, tỉ mỉ, cần cù, nhanh nhẹn có khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm với cường độ cao. Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Có khả năng phân tích, tư duy logic và giải quyết vấn đề Có khả năng quản lý thời gian. Sẵn sàng làm thêm giờ hoặc onsite khi có yêu cầu.

Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo đúng năng lực Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến. Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời. Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định. Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án. Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn... Có cơ hội thăng tiến Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài Có cơ hội công tác nước ngoài Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

