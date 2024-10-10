Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng và thực hiện test case nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, sản phẩm trong lĩnh lực IOT, App, web phần mềm doanh nghiệp,...; Có thể test App, web về mảng phần mềm doanh nghiệp, phân phối sản phẩm, App cho các thiết bị sản phẩm Iot thông minh; Tiếp nhận thông tin phản ánh sản phẩm, dịch vụ từ khách hàng và xử lý theo quy định của công ty; Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn kiểm tra; Phối hợp với các đối tác/nhà cung cấp trong và ngoài nước để kiểm định chất lượng sản phẩm.
Xây dựng và thực hiện test case nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, sản phẩm trong lĩnh lực IOT, App, web phần mềm doanh nghiệp,...;
Có thể test App, web về mảng phần mềm doanh nghiệp, phân phối sản phẩm, App cho các thiết bị sản phẩm Iot thông minh;
Tiếp nhận thông tin phản ánh sản phẩm, dịch vụ từ khách hàng và xử lý theo quy định của công ty;
Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn kiểm tra;
Phối hợp với các đối tác/nhà cung cấp trong và ngoài nước để kiểm định chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ đại học chuyên ngành CNTT. Có từ 3-5 năm kinh nghiệm tương đương. Am hiểu quy trình phát triển phần mềm. Biết cài đặt môi trường test, thực hiện test, khả năng phán đoán và phân tích lỗi. Nắm vững các kiến thức nền tảng về thiết lập – xây dựng tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Có khả năng xây dựng test plan, test case. Hiểu biết đầy đủ về các phương thức test. Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum. Có kinh nghiệm test API sử dụng Postman Hiểu biết về các kiểu database MySQL, Posgree Có kinh nghiệm trong test app, web trong lĩnh vực về phần mềm doanh nghiệp, sản phẩm IOT,... Có kinh nghiệm xây dựng và thực hiện Automation test là một lợi thế.
Tốt nghiệp hệ đại học chuyên ngành CNTT.
Có từ 3-5 năm kinh nghiệm tương đương.
Am hiểu quy trình phát triển phần mềm.
Biết cài đặt môi trường test, thực hiện test, khả năng phán đoán và phân tích lỗi.
Nắm vững các kiến thức nền tảng về thiết lập – xây dựng tiêu chuẩn quản lý chất lượng.
Có khả năng xây dựng test plan, test case. Hiểu biết đầy đủ về các phương thức test.
Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.
Có kinh nghiệm test API sử dụng Postman
Hiểu biết về các kiểu database MySQL, Posgree
Có kinh nghiệm trong test app, web trong lĩnh vực về phần mềm doanh nghiệp, sản phẩm IOT,...
Có kinh nghiệm xây dựng và thực hiện Automation test là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh deal theo năng lực; Thử việc hưởng 100% lương; Thời gian làm việc linh hoạt từ T2-T6; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tài năng; Mức lương cạnh tranh, Review tăng lương 2 lần/năm; Thưởng ngày Lễ/Tết, thưởng KPI, thưởng dự án theo tháng; Ăn chơi du lịch theo tháng + các hoạt động team building; Có cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.
Mức lương cạnh tranh deal theo năng lực;
Thử việc hưởng 100% lương;
Thời gian làm việc linh hoạt từ T2-T6;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tài năng;
Mức lương cạnh tranh, Review tăng lương 2 lần/năm;
Thưởng ngày Lễ/Tết, thưởng KPI, thưởng dự án theo tháng;
Ăn chơi du lịch theo tháng + các hoạt động team building;
Có cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

