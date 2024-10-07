Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETLINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT2A, dãy 16A2, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hiểu và phân tích yêu cầu của khách hàng. Thiết kế test plan, test design và test cases và các tài liệu khác liên quan Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả. Phối hợp với đội phát triển để hỗ trợ sửa lỗi lập trình và kiểm thử lại sau sửa lỗi Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive. Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử

Hiểu và phân tích yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế test plan, test design và test cases và các tài liệu khác liên quan

Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả.

Phối hợp với đội phát triển để hỗ trợ sửa lỗi lập trình và kiểm thử lại sau sửa lỗi

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive.

Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Fresher, Junior Kinh nghiệm: từ 06 tháng kinh nghiệm trở lên, nắm vững quy trình kiểm thử.. Kiến thức: Hiểu quy trình phát triển sản phẩm công nghệ (Agile, Scrum).. Kỹ năng: Kỹ năng phân tích dữ liệu Kỹ năng lập báo cáo lỗi Kỹ năng lập kế hoạch và kiểm tra. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả. Yêu cầu khác: Chịu được áp lực công việc cao, tỉ mỉ, cẩn thận. Hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn. Có khả năng làm việc độc lập và đưa ra quyết định trong phạm vi quyền hạn.

Trình độ: Fresher, Junior

Trình độ:

Kinh nghiệm: từ 06 tháng kinh nghiệm trở lên, nắm vững quy trình kiểm thử..

Kinh nghiệm:

Kiến thức: Hiểu quy trình phát triển sản phẩm công nghệ (Agile, Scrum)..

Kiến thức:

Kỹ năng: Kỹ năng phân tích dữ liệu Kỹ năng lập báo cáo lỗi Kỹ năng lập kế hoạch và kiểm tra. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng:

Kỹ năng phân tích dữ liệu Kỹ năng lập báo cáo lỗi Kỹ năng lập kế hoạch và kiểm tra. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng phân tích dữ liệu

Kỹ năng lập báo cáo lỗi

Kỹ năng lập kế hoạch và kiểm tra.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Yêu cầu khác: Chịu được áp lực công việc cao, tỉ mỉ, cẩn thận. Hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn. Có khả năng làm việc độc lập và đưa ra quyết định trong phạm vi quyền hạn.

Yêu cầu khác:

Chịu được áp lực công việc cao, tỉ mỉ, cẩn thận. Hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn. Có khả năng làm việc độc lập và đưa ra quyết định trong phạm vi quyền hạn.

Chịu được áp lực công việc cao, tỉ mỉ, cẩn thận.

Hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn.

Có khả năng làm việc độc lập và đưa ra quyết định trong phạm vi quyền hạn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETLINE Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, Thứ Hai – Thứ Sáu, sáng thứ 7 làm việc linh hoạt. Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc. Các chế độ phúc lợi: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép năm, các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, Thứ Hai – Thứ Sáu, sáng thứ 7 làm việc linh hoạt.

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Các chế độ phúc lợi: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép năm, các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NETLINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin