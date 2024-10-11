Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 nguyễn du, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện vai trò Trưởng nhóm các cuộc kiểm toán/tư vấn theo phân công của Trưởng ban và các cấp quản lý;

- Đánh giá môi trường kiểm soát và quy trình kinh doanh. Xác định những sai phạm và điểm yếu của kiểm soát nội bộ/quản trị rủi ro/quản trị doanh nghiệp;

- Thảo luận với phòng/ban tại đơn vị và tham khảo ý kiến của Trưởng ban và các cấp quản lý để soạn thảo các phát hiện kiểm toán và đưa ra khuyến nghị thiết thực nhằm cải tiến quy trình;

- Hỗ trợ Trưởng ban và các cấp quản lý trong việc chuẩn bị các báo cáo dự thảo cho cuộc họp với Ban giám đốc tại đơn vị;

- Thực hiện phân tích dữ liệu/đánh giá phân tích trên các nền tảng/hệ thống khác nhau để xác định các khu vực rủi ro và các giao dịch bất thường hoặc ngoại lệ;

- Định lượng tác động của các vấn đề đã xác định. Ước tính/tính toán các lợi ích hoặc khoản tiết kiệm tiềm năng sau khi thực hiện các hành động khắc phục hậu quả;

- Thực hiện hợp nhất dữ liệu để trình bày;

- Duy trì mối quan hệ làm việc chặt chẽ với những người liên hệ chính trong các bộ phận phòng/ban và hoạt động khác nhau;

- Thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo và bảo mật thông tin, công nghệ theo quy định của Công ty

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và uỷ quyền của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính kế toán/ Kế toán kiểm toán của các trường: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương...

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán ở mức toàn diện, có hệ thống.

-Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh: kỹ năng đọc – viết bắt buộc; kỹ năng nghe – nói: ưu tiên. Sử dụng thành thạo Power BI, Office cơ bản và các phần mềm kế toán.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, đàm phán, phân tích, tổng hợp, làm việc độc lập.

- Khuyến khích có các chứng chỉ nghề nghiệp: ACCA, CIA, CPA...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm;

- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí;

- Thưởng các dịp lễ Tết;

- Tham gia Bảo hiểm theo quy định;

- Làm việc trong Tập đoàn lớn với môi trường chuyên nghiệp, phát triển bền vững;

- Các chế độ phúc lợi khác theo Luật Lao động và Quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Pro Company

