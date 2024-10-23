Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Diamond Flower 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ chính:

- Triển khai, tham gia thực hiện các chương trình kiểm toán theo phân công của lãnh đạo bao gồm: + Kiểm toán báo cáo tài chính + Kiểm toán nội bộ + Kiểm toán tuân thủ + Kiểm toán hoạt động + Soát xét báo cáo tài chính - Tham gia quá trình soạn thảo Biên bản kiểm toán, Báo cáo kiểm toán, gửi lãnh đạo để soát xét và thảo luận kết quả với khách hàng; - Tham gia xây dựng, hoàn thiện các quy trình, chương trình kiểm toán, hệ thống mẫu biểu phục vụ công tác kiểm toán;

2. Nhiệm vụ khác:

- Tham gia các dự án tư vấn tài chính, kế hoạch tài chính, định giá... - Quản lý tài sản được phân giao; Đề xuất giải pháp nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả công việc - Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm/Giám đốc Khối/Ban Điều hành công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp:

- Đại học chính quy thuộc các chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính - Các chứng chỉ, bằng cấp liên quan đến Kiểm toán, tài chính, thẩm định giá...

2. Kinh nghiệm:

- Có khả năng quản lý, phân công và quản lý nhóm kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán; - Có khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng; - Nắm vững các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế; - Có trên 1 năm kinh nghiệm làm kiểm toán hoặc kế toán trưởng/kế toán tổng hợp; - Ưu tiên các ứng viên đã có chứng chỉ Kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán trưởng/kế toán viên, hoặc có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Thưởng hiệu suất.

- Trường hợp tham gia các dự án cung cấp dịch vụ cho khách hàng sẽ hưởng thêm các quyền lợi theo chính sách công ty: Công tác phí, lương hiệu suất theo dự án...;

- Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên ở tất cả các lĩnh vực: Tài chính, Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro, Định giá, Ngân hàng, Bảo hiểm, Nhân sự...;

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cởi mở, tạo điều kiện để nhân sự phát triển điểm mạnh, cải thiện điểm yếu;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: Team building, thưởng nhân dịp lễ, tết... và các chế độ theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC BHM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin