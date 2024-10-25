Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh B2B thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh B2B thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 336

- 340 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Sản phẩm kinh doanh chính: FPT Camera, FPT SmartHome, Các giải pháp về SmartOffice. Thực hiện mục tiêu kinh doanh gồm các chỉ tiêu được giao như Doanh thu/Doanh số, Lợi nhuận theo từng khách hàng/từng giải pháp/ sản phẩm... Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Tìm kiếm khách hàng, xây dựng đề xuất, báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng & chăm sóc khách hàng sau bán, tiếp tục khai thác và mở rộng mối quan hệ với khách hàng. Phối hợp với các phòng ban để theo dõi và hỗ trợ quá trình triển khai cho khách hàng sau khi ký kết hợp đồng. Duy trì chăm sóc giữ mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, phát triển mở rộng khách hàng mới. Lập các kế hoạch kinh doanh, đề xuất chính sách bán hàng, chương trình CSKH, phối hợp với các phòng ban khác triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng.
Sản phẩm kinh doanh chính: FPT Camera, FPT SmartHome, Các giải pháp về SmartOffice.
Thực hiện mục tiêu kinh doanh gồm các chỉ tiêu được giao như Doanh thu/Doanh số, Lợi nhuận theo từng khách hàng/từng giải pháp/ sản phẩm...
Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Tìm kiếm khách hàng, xây dựng đề xuất, báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng & chăm sóc khách hàng sau bán, tiếp tục khai thác và mở rộng mối quan hệ với khách hàng.
Phối hợp với các phòng ban để theo dõi và hỗ trợ quá trình triển khai cho khách hàng sau khi ký kết hợp đồng.
Duy trì chăm sóc giữ mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, phát triển mở rộng khách hàng mới.
Lập các kế hoạch kinh doanh, đề xuất chính sách bán hàng, chương trình CSKH, phối hợp với các phòng ban khác triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh doanh, Thương mại, công nghệ thông tin,.. Có kinh nghiệm từ 1- 2 năm trở lên bán hàng B2B, đại diện kinh doanh, sale dự án,... Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc hoặc có quan hệ tốt với khách hàng Doanh nghiệp. Có kỹ năng trình bày, thuyết phục tốt. Có khả năng lên kế hoạch, chiến lược & chiến thuật cho dự án. Có kỹ năng quản trị dự án, hiểu biết về đấu thầu.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh doanh, Thương mại, công nghệ thông tin,..
Có kinh nghiệm từ 1- 2 năm trở lên bán hàng B2B, đại diện kinh doanh, sale dự án,...
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc hoặc có quan hệ tốt với khách hàng Doanh nghiệp.
Có kỹ năng trình bày, thuyết phục tốt.
Có khả năng lên kế hoạch, chiến lược & chiến thuật cho dự án.
Có kỹ năng quản trị dự án, hiểu biết về đấu thầu.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 15-25++ triệu/ tháng (bao gồm lương cứng + lương KPI + hoa hồng theo dự án). Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...). Cơ hội làm việc và phát triển tại FPT, Công ty tiên phong chuyển đổi số và dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ - viễn thông. Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng liên tục, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp. Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung. Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình. Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ, Nghỉ hè,.... Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care (ngân sách >65 triệu/năm/cán bộ nhân viên dành cho việc khám và chữa bệnh Nội, Ngoại trú).
Thu nhập hấp dẫn từ 15-25++ triệu/ tháng (bao gồm lương cứng + lương KPI + hoa hồng theo dự án).
Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...).
Cơ hội làm việc và phát triển tại FPT, Công ty tiên phong chuyển đổi số và dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ - viễn thông.
Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng liên tục, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung. Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình.
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ, Nghỉ hè,....
Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care (ngân sách >65 triệu/năm/cán bộ nhân viên dành cho việc khám và chữa bệnh Nội, Ngoại trú).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

