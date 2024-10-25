Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh B2B thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng là các công ty xuất khẩu nội thất sử dụng ván công nghiệp trong và ngoài nước. Đàm phán và ký kết hợp đồng thương mại với khách hàng. Theo dõi và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng. Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, đảm bảo các khoản nợ được thu hồi đúng hạn. Phối hợp với phòng kế toán và các phòng ban liên quan để đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ. Lập báo cáo định kỳ về tình hình thu hồi công nợ và đề xuất các biện pháp xử lý khi phát sinh nợ khó đòi. Tiếp nhận và lơn đơn hàng (PO) từ lúc đặt hàng đến khi giao hàng. Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu được thực hiện đúng hạn và đúng quy định. Theo dõi và cập nhật tình hình đơn hàng cho khách hàng và nội bộ. Chuẩn bị và kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu (hóa đơn, packing list, CO, BL, v.v.). Làm việc với các bên liên quan như hải quan, ngân hàng, công ty vận chuyển để đảm bảo hồ sơ xuất nhập khẩu đầy đủ và hợp lệ. Các công tác khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Ngoại thương, Xuất nhập khẩu .... Có kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng xuất nhập khẩu. Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Có kinh nghiệp sale xuất nhập khẩu từ 3 năm trở lên tại các công ty ngành vật liệu

Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực. Hoa hồng: chính sách hoa hồng hấp dẫn. Thưởng: Lương tháng 13, HQKD, Thưởng Lễ/tết, .... Phúc lợi: Du lịch, sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ ..... Các chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát

