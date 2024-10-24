Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa Detech Tower 2, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thực hiện mục tiêu kinh doanh gồm các chỉ tiêu được giao như Doanh thu/Doanh số, Lợi nhuận theo từng khách hàng/từng giải pháp/ sản phẩm... Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Tìm kiếm khách hàng, xây dựng đề xuất, báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng & chăm sóc khách hàng sau bán, tiếp tục khai thác và mở rộng mối quan hệ với khách hàng Phối hợp với các phòng ban để theo dõi và hỗ trợ quá trình triển khai cho khách hàng sau khi ký kết hợp đồng Duy trì chăm sóc giữ mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, phát triển mở rộng khách hàng mới Lập các kế hoạch kinh doanh, đề xuất chính sách bán hàng, chương trình CSKH, phối hợp với các phòng ban khác triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng
Thực hiện mục tiêu kinh doanh gồm các chỉ tiêu được giao như Doanh thu/Doanh số, Lợi nhuận theo từng khách hàng/từng giải pháp/ sản phẩm...
Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Tìm kiếm khách hàng, xây dựng đề xuất, báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng & chăm sóc khách hàng sau bán, tiếp tục khai thác và mở rộng mối quan hệ với khách hàng
Phối hợp với các phòng ban để theo dõi và hỗ trợ quá trình triển khai cho khách hàng sau khi ký kết hợp đồng
Duy trì chăm sóc giữ mối quan hệ tốt với khách hàng cũ, phát triển mở rộng khách hàng mới
Lập các kế hoạch kinh doanh, đề xuất chính sách bán hàng, chương trình CSKH, phối hợp với các phòng ban khác triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ từ 25-35 tuổi Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, Kinh doanh, Thương mại... Có khả năng tư vấn giải pháp CNTT, có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương (bán hàng B2B, đại diện kinh doanh, quản lý dự án trong các lĩnh vực điện tử, IT...) Ưu tiên ứng viên đã từng bán các giải pháp chuyển đổi số, điện toán đám mây, bảo mật, các sản phẩm phần cứng CNTT (ngành SI) chuyên dụng... Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc hoặc có quan hệ tốt với nhiều đối tác (Công ty SI, đơn vị quản lý, CĐT BĐS...) Có kỹ năng trình bày, thuyết phục tốt Có khả năng lên kế hoạch, chiến lược & chiến thuật cho dự án Có kỹ năng quản trị dự án, hiểu biết về quy định, quy chế đấu thầu
Nam, Nữ từ 25-35 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, Kinh doanh, Thương mại...
Có khả năng tư vấn giải pháp CNTT, có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương (bán hàng B2B, đại diện kinh doanh, quản lý dự án trong các lĩnh vực điện tử, IT...)
có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương (
Ưu tiên ứng viên đã từng bán các giải pháp chuyển đổi số, điện toán đám mây, bảo mật, các sản phẩm phần cứng CNTT (ngành SI) chuyên dụng...
từng bán các giải pháp chuyển đổi số, điện toán đám mây, bảo mật, các sản phẩm phần cứng CNTT (ngành SI) chuyên dụng...
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc hoặc có quan hệ tốt với nhiều đối tác (Công ty SI, đơn vị quản lý, CĐT BĐS...)
Có kỹ năng trình bày, thuyết phục tốt
Có khả năng lên kế hoạch, chiến lược & chiến thuật cho dự án
Có kỹ năng quản trị dự án, hiểu biết về quy định, quy chế đấu thầu

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát, tiền mừng tuổi...). Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân... Hỗ trợ thuê nhà, mua nhà, mua xe cho CBNV theo từng cấp bậc. Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom. Tưởng thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài.
Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát, tiền mừng tuổi...).
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Hỗ trợ thuê nhà, mua nhà, mua xe cho CBNV theo từng cấp bậc.
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.
Tưởng thưởng cho 50 cá nhân xuất sắc nhất, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

