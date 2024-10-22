Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa G2, Vinhome Greenbay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao Khai thác, tìm kiếm khách hàng hàng thuộc kênh bán hàng dự án (building, công nghiệp, nhà nước) Tìm kiếm, duy trì, phát triển mối quan hệ khách hàng. Quản lý thông tin khách hàng, theo dõi, thu hồi công nợ và các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng giữa khách hàng với Công ty. Tư vấn, phối hợp giải quyết các yêu cầu khiếu nại khách hàng trong quá trình hợp tác kinh doanh. Thu nhập, báo cáo thông tin thị trường về sản phẩm, chính sách bán hàng. Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng. Các công việc phát sinh theo yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25 - 45 tuổi. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế, thương mại, xây dựng. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các khách hàng dự án, có mối quan hệ khách hàng trong lĩnh vực cơ điện lạnh. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt Yêu thích đam mê kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 20 - 30 triệu theo năng lực(+thưởng hoa hồng) Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định. Làm việc tại văn phòng Hà Nội. Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, sim...). Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng mềm.... Được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, gắn kết đặc sắc (du lịch hè, teambuilding, tiệc cuối năm...) Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.