Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Toà nhà Lidaco, 19 Đại Từ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Mở rộng thị trường theo định hướng công ty, đặc biệt thị trường Trung Quốc

• Liên kết và tìm hiểu các sàn Thương mại điện tử, các nhân hang TQ cần dịch vụ bảo hành tại Việt Nam để kết nối và triển khai theo định hướng của BGĐ

• Tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến với khách hàng.

• Lên kế hoạch, tham mưu, đề xuất ý kiến phát triển thị trường cho ban lãnh đạo phù hợp với mục tiêu chung của công ty.

• Chăm sóc khách hàng sau khi ký kết hợp đồng và trao đổi thông tin với khách hàng khi cần để tăng tỷ lệ sử dụng các sản phẩm của công ty. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Cập nhật tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

• Tổng hợp và báo cáo cho ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến kinh doanh như sản lượng, doanh thu, khách hàng và đối tác...

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tiếng Trung giao tiếp tốt, có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên.

• Đã từng làm việc P. Kinh doanh quốc tế, hoặc thu mua. Am hiểu thị trường Trung Quốc và có data đối tác Trung Quốc.

• Kỹ năng kết nối, đàm phán tốt.

• Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh.

• Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi

• Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, chịu khó đi công tác cùng sếp.

• Tự tin, nhiệt tình, chăm chỉ, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập không giới hạn: 15 -20 triệu +++

• Thưởng thành tích, thưởng cuối năm cao.

• Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

• Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.

• Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.

• Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.

• Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

