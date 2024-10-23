Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65 Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện chiến lược bán hàng bằng cách tìm kiếm/phân loại khách hàng, xác định nhu cầu của khách hàng và tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng; Chủ động thực hiện tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh khác nhau: email, gọi điện thoại và gặp mặt trực tiếp; Chịu trách nhiệm về doanh thu cá nhân hàng tháng/quý/năm theo cam kết, đánh giá hiệu suất và đặt mục tiêu phát triển doanh thu vượt cam kết; Đánh giá cơ hội và xây dựng chiến lược chào hàng cạnh tranh; Tích cực theo dõi khách hàng tiềm năng và xây dựng và phát triển mối quan hệ bền chặt với khách hàng; Ghi lại các tương tác của khách hàng trong hệ thống CRM để lập kế hoạch chốt sale; Tiếp nhận những đánh giá/ phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ; Lập và gửi báo cáo hàng tuần, tháng cho Quản lý trực tiếp để cập nhật các hoạt động kinh doanh trong tuần, tháng; Khuyến khích sự sáng tạo và chấp nhận rủi ro; Tuân thủ quy trình bán hàng của công ty; Đề xuất và tổ chức các hoạt động xây dựng đội nhóm; Hỗ trợ bất kỳ nhiệm vụ quản trị / tiếp thị nào nếu được yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi 25-35, Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chính quy chuyên ngành Kinh doanh/tư vấn/bán hàng và các; Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm sales, Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Y tế, Dược, BĐS, Bảo hiểm, Tài chính ngân hàng, giáo dục đào tạo.....; Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10-15tr + Hoa hồng (Lương cơ bản + Lương KD + Lương KPI + Hoa hồng) Thu nhập không giới hạn; 23 ngày nghỉ có lương (12 ngày phép/năm, 11 ngày nghỉ lễ theo Luật); Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Thưởng Lễ, Tết... và các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau/tai nạn (nằm viện), cưới xin, sinh con. Phúc lợi dành cho người thân CBNV (tứ thân phụ mẫu; vợ hoặc chồng; con đẻ), trung thu, 1/6, 2/9, Noel... Hưởng chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định Nhà nước. Môi trường làm việc trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển các kỹ năng mềm, tích luỹ kinh nghiệm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.