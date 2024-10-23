Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt
- Hà Nội: 65 Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện chiến lược bán hàng bằng cách tìm kiếm/phân loại khách hàng, xác định nhu cầu của khách hàng và tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng;
Chủ động thực hiện tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh khác nhau: email, gọi điện thoại và gặp mặt trực tiếp;
Chịu trách nhiệm về doanh thu cá nhân hàng tháng/quý/năm theo cam kết, đánh giá hiệu suất và đặt mục tiêu phát triển doanh thu vượt cam kết;
Đánh giá cơ hội và xây dựng chiến lược chào hàng cạnh tranh;
Tích cực theo dõi khách hàng tiềm năng và xây dựng và phát triển mối quan hệ bền chặt với khách hàng;
Ghi lại các tương tác của khách hàng trong hệ thống CRM để lập kế hoạch chốt sale;
Tiếp nhận những đánh giá/ phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ;
Lập và gửi báo cáo hàng tuần, tháng cho Quản lý trực tiếp để cập nhật các hoạt động kinh doanh trong tuần, tháng;
Khuyến khích sự sáng tạo và chấp nhận rủi ro;
Tuân thủ quy trình bán hàng của công ty;
Đề xuất và tổ chức các hoạt động xây dựng đội nhóm;
Hỗ trợ bất kỳ nhiệm vụ quản trị / tiếp thị nào nếu được yêu cầu.
Thực hiện chiến lược bán hàng bằng cách tìm kiếm/phân loại khách hàng, xác định nhu cầu của khách hàng và tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng;
Chủ động thực hiện tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh khác nhau: email, gọi điện thoại và gặp mặt trực tiếp;
Chịu trách nhiệm về doanh thu cá nhân hàng tháng/quý/năm theo cam kết, đánh giá hiệu suất và đặt mục tiêu phát triển doanh thu vượt cam kết;
Đánh giá cơ hội và xây dựng chiến lược chào hàng cạnh tranh;
Tích cực theo dõi khách hàng tiềm năng và xây dựng và phát triển mối quan hệ bền chặt với khách hàng;
Ghi lại các tương tác của khách hàng trong hệ thống CRM để lập kế hoạch chốt sale;
Tiếp nhận những đánh giá/ phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ;
Lập và gửi báo cáo hàng tuần, tháng cho Quản lý trực tiếp để cập nhật các hoạt động kinh doanh trong tuần, tháng;
Khuyến khích sự sáng tạo và chấp nhận rủi ro;
Tuân thủ quy trình bán hàng của công ty;
Đề xuất và tổ chức các hoạt động xây dựng đội nhóm;
Hỗ trợ bất kỳ nhiệm vụ quản trị / tiếp thị nào nếu được yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, tuổi 25-35, Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chính quy chuyên ngành Kinh doanh/tư vấn/bán hàng và các;
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm sales, Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Y tế, Dược, BĐS, Bảo hiểm, Tài chính ngân hàng, giáo dục đào tạo.....;
Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm.
Tại Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 10-15tr + Hoa hồng (Lương cơ bản + Lương KD + Lương KPI + Hoa hồng) Thu nhập không giới hạn;
23 ngày nghỉ có lương (12 ngày phép/năm, 11 ngày nghỉ lễ theo Luật);
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Thưởng Lễ, Tết... và các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau/tai nạn (nằm viện), cưới xin, sinh con. Phúc lợi dành cho người thân CBNV (tứ thân phụ mẫu; vợ hoặc chồng; con đẻ), trung thu, 1/6, 2/9, Noel...
Hưởng chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định Nhà nước.
Môi trường làm việc trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển các kỹ năng mềm, tích luỹ kinh nghiệm;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI