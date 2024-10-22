Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP TMDV XNK GIA LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CP TMDV XNK GIA LÂM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có
- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm, phù hợp, giới thiệu và bán các sản phẩm được phụ trách
- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, kiểm soát công nợ
- Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ từ Cao Đẳng/Đại học có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan chuyên ngành hóa chất, quản trị kinh doanh
- Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực công việc tốt.
- Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực công việc tốt.
Tại CÔNG TY CP TMDV XNK GIA LÂM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cạnh tranh theo năng lực
- Lương cơ bản từ 10.000.000 - 15.000.000 + hoa hồng
- Thưởng doanh số tháng/quý/năm, thưởng tháng lương 13
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành.
- Lương cơ bản từ 10.000.000 - 15.000.000 + hoa hồng
- Thưởng doanh số tháng/quý/năm, thưởng tháng lương 13
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TMDV XNK GIA LÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI