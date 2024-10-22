Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP TMDV XNK GIA LÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

- Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có

- Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm, phù hợp, giới thiệu và bán các sản phẩm được phụ trách

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, kiểm soát công nợ

- Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

- Trình độ từ Cao Đẳng/Đại học có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan chuyên ngành hóa chất, quản trị kinh doanh

- Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY CP TMDV XNK GIA LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh theo năng lực

- Lương cơ bản từ 10.000.000 - 15.000.000 + hoa hồng

- Thưởng doanh số tháng/quý/năm, thưởng tháng lương 13

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TMDV XNK GIA LÂM

