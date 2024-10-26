Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thông tin, tiếp cận khách hàng khối doanh nghiệp với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, dự án lớn thuộc khối (Finance, Bank, GOV, Enterprise, Media,....)
- Am hiểu về các tính năng, thông tin đầy đủ của sản phẩm và dịch vụ mà công ty đang triển khai.
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty đến khách hàng có nhu cầu.
- Xúc tiến việc ký kết hợp đồng, đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Theo dõi quản trị hợp đồng, quản trị khách hàng, bám sát quá trình triển khai, nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng....
- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán, tạo dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng.
- Thường xuyên theo dõi báo cáo tiến độ công việc, tuân thủ theo quy chế - quy định báo cáo của công ty.
- Có trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao tinh thần đồng đội và trách nhiệm cá nhân.
- Thực hiện các công việc phát sinh khác do cấp trên giao.
- Báo cáo công việc định kỳ cho Giám đốc kinh doanh, BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thương mại, Kinh tế, CNTT...
- Có trên 01 năm kinh nghiệm kinh doanh trong các lĩnh vực: Tài chính ngân hàng, chứng khoán,Chính phủ, Y tế, Doanh nghiệp....
- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.
- Tư duy sáng tạo, có khả năng nắm bắt, học hỏi nhanh.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Yêu thích công việc kinh doanh.
- Có kiến thức hoặc am hiểu về sản phẩm và thị trường Công nghệ thông tin.
- Ưu tiên:
+ Có kinh nghiệm thực hiện các dự án CNTT với các khối cơ quan nhà nước, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,...
+ Hiểu biết về thủ tục hành chính, các văn bản của nhà nước liên quan tới đầu tư một dự án CNTT.
+ Có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, đàm phán và thuyết phục.
+ Có kỹ năng quản trị, lập kế hoạch và triển khai.
+ Có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm làm việc: 8M - 30M + Thưởng doanh số...
– Thưởng KPI, Thưởng dự án, Thưởng hiệu quả công việc, thưởng doanh thu cuối năm tháng 13+++...
– Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc.
– Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước ban hành.
– Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc.
– Chế độ đãi ngộ thai sản nâng cao dành cho nhân viên nữ.
– Ngày phép: 12 ngày/năm.
– Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phòng phú.
– Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding thường xuyên.
Cơ hội làm việc trong Công ty là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Việt Á, số 9, Duy Tân, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

