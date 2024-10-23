Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội hoặc 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chủ động lập kế hoạch & triển khai tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng doanh nghiệp và cá nhân sử dụng sản phẩm của phòng khám; Xác định nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm/dịch vụ bổ sung để tối đa hóa doanh số bán thêm và đáp ứng mong đợi của khách hàng; Tư vấn, giải thích cho khách hàng các gói khám, dịch vụ phù hợp; Thực hiện quy trình tư vấn bán hàng từ báo giá cho khách hàng, đến tư vấn hợp đồng, ký hợp đồng và thanh toán; Theo dõi, chăm sóc khách trong và sau quá trình thực hiện hợp đồng, phối hợp với đội ngũ vận hành để điều tra và giải quyết các vấn đề của khách hàng; Làm việc với kế toán để đảm bảo rằng khách hàng thanh toán hóa đơn theo các điều khoản đã thỏa thuận Tham gia các buổi đào tạo về sản phẩm, quy trình xử lý...trau dồi kiến thức; Báo cáo định kỳ về kết quả công việc được giao, tìm phương án xử lý, khắc phục các vấn đề còn vướng mắc để có hiệu quả công việc tốt hơn; Tuân thủ tuyệt đối theo quy định pháp luật và quy định của Công ty; Các công việc liên quan khác do Quản lý trực tiếp điều phối.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng, yêu thích công việc kinh doanh. Độ tuổi <35, ngoại hình ưa nhìn Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm bán hàng, trong đó có 1 năm kinh nghiệm trong ngành Y tế/ Dược/Chăm sóc sức khỏe Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt Khả năng phân tích & nhạy bén trong kinh doanh Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PPT..) Tinh thần cầu tiến, chủ động và chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Lương KPIs + Hoa hồng doanh số upto 50 triệu/tháng Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám. Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp Hỗ trợ ăn trưa, chi phí gửi xe Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện Cơ hội đào tạo & phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

