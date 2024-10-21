Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 233/8 – 233/10 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn các sản phẩm dịch vụ, công ty cung cấp cho khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng liên quan đến lĩnh vực gia công thực phẩm chức năng/ thực phẩm bổ sung. Chăm sóc khách hàng cũ, khai thác khách hàng mới theo data có sẵn. Giải quyết những vấn đề phát sinh của khách hàng khi mua hàng, gia công tại Công ty. Kết hợp với Quản lý, Giám đốc để đưa ra định hướng và chiến lược cho từng giai đoạn kinh doanh. Tư vấn và thu nhập thông tin khách hàng để chốt sale. Gửi mẫu thử cho khách hàng, báo cáo phản hồi. Lập báo giá gửi khách hàng. Thỏa thuận điều khoản và kí kết hợp đồng KH. Quản lý đơn hàng, theo dõi công nợ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiêp chuyên ngành liên quan, ưu tiên tốt nghiệp ngành Dược, Hóa Dược, Công nghệ thực phẩm. Có kinh nghiệm sale, tư vấn, chăm sóc khách hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm sale mảng gia công dược phẩm, TPCN, thực phẩm bổ sung. Hiểu biết về ngành gia công TPCN, thực phẩm bổ sung, dược phẩm là lợi thế. Thường xuyên cập nhật các trend sản phẩm thực phẩm bổ sung thịnh hành đề xuất phòng R&D phát triển sản phẩm mới. Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các công ty cùng ngành để học hỏi, nâng cao kiến thức Nhiệt tình năng động, ngoại hình ưa nhìn và nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm, ngày phép, chế độ thưởng các ngày lễ, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13,... Được đào tạo kiến thức mỹ phẩm hợp pháp, học hỏi qui trình sản xuất mỹ phẩm chuyên nghiệp, chương trình đào tạo chuyên nghiệp về cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng kinh doanh. Tiếp xúc mỹ phẩm trực tiếp tại nhà máy sản xuất, cơ hội trải nghiệm mỹ phẩm miễn phí. Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỉ... Hưởng các chế độ ưu đãi khác: thưởng các ngày lễ, sinh nhật, các sự kiện kỷ niệm,... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng. Nhiều cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.