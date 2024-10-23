Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh
- Hà Nội: Tân Phú
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các Bệnh viện, Bác sĩ theo địa bàn được phân công
Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu phân bố.
Duy trì quan hệ, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng
Hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu và báo cáo ngày, tuần, tháng theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt ngiệp Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm kinh doanh VẬT TƯ Y TẾ ít nhất 1 năm
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
Có sức khỏe, sẵn sàng đi công tác
Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thời gian làm việc không cố định.
+ Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng.
+ Tham gia BHXH; BHYT...
+ Tham gia du lịch nghỉ dưỡng theo định kỳ hàng năm của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
