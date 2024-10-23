Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tân Phú

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các Bệnh viện, Bác sĩ theo địa bàn được phân công Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu phân bố. Duy trì quan hệ, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng Hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu và báo cáo ngày, tuần, tháng theo sự chỉ đạo của cấp trên

Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các Bệnh viện, Bác sĩ theo địa bàn được phân công

Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu phân bố.

Duy trì quan hệ, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng

Hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu và báo cáo ngày, tuần, tháng theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt ngiệp Cao đẳng trở lên Có kinh nghiệm kinh doanh VẬT TƯ Y TẾ ít nhất 1 năm Kỹ năng giao tiếp và đàm phán Có sức khỏe, sẵn sàng đi công tác

Tốt ngiệp Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm kinh doanh VẬT TƯ Y TẾ ít nhất 1 năm

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

Có sức khỏe, sẵn sàng đi công tác

Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10 - 15tr (tùy năng lực)+thưởng theo quý + %doanh thu

+ Thời gian làm việc không cố định.

+ Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng.

+ Tham gia BHXH; BHYT...

+ Tham gia du lịch nghỉ dưỡng theo định kỳ hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin