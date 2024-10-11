Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ATLANTIS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ATLANTIS VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 5m, toà nhà Hei Tower, Số 1 phố Nguỵ Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Tư vấn và bán các sản phẩm xăng dầu tại khu vực thị trường được phân công
Tìm hiểu, lưu trữ thông tin và chu kỳ nhập hàng (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) của khách hàng.... Để báo giá và dịch vụ đúng thời điểm cho khách hàng
Trao đổi thông tin, nắm bắt nhu cầu nhập hàng của đối tác, báo giá, đàm phán theo đơn hàng, thu hồi công nợ, dịch vụ sau bán hàng
Triển khai và hoàn tất các giao dịch với khách hàng, hỗ trợ quản lý xuất/nhập/tồn với kho
Tham gia xây dựng và cải tiến các tài liệu liên quan đến công tác bán hàng như các quy trình, hướng dẫn, chương trình, quy định,...
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam độ tuổi < 30 tuổi, có thể đi công tác
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành năng lượng, kinh doanh, kinh tế...
Có từ 3 năm kinh nghiệm làm sale ngành Xăng Dầu, Dầu Nhớt, bán hàng công nghiệp, hoặc tương đương...
Có các kỹ năng thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng là điểm cộng
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, cầu thị
Trung thực, cầu thị và đam mê kinh doanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ATLANTIS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng + KPI + Thưởng (Thu nhập không giới hạn, thoả thuận lương cứng theo năng lực)
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6
Được hướng dẫn đào tạo công việc
Môi trường trẻ, năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp
Đầy đủ các chế độ theo luật định và chính sách đãi ngộ công ty.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ATLANTIS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
