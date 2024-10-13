Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & PHÂN PHỐI SP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & PHÂN PHỐI SP VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 28 Hà Thị Đát, Phường Tân Quý, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho team (3 mảng Gia công – Phân phối – lẻ)
Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ kinh doanh
Quản lý, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh
Theo dõi, đánh giá hiệu suất và đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh của nhóm
Phân tích thị trường và đề xuất các cơ hội kinh doanh mới
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các khách hàng quan trọng
Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh số và mục tiêu kinh doanh của công ty
Báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh của nhóm cho cấp trên
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Có kiến thức vững về quản lý bán hàng và kỹ năng quản lý đội nhóm
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có khả năng lãnh đạo, tạo động lực và phát triển nhân viên
Tư duy chiến lược và khả năng phân tích, giải quyết vấn đề
Chủ động, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Thành thạo các công cụ Office và phần mềm quản lý bán hàng
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & PHÂN PHỐI SP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến trở thành trưởng nhóm bán hàng chi nhánh
Công ty có pantry: Trà, Coffee, Lò vi sóng, Tủ lạnh, Showroom, đầy đủ tiện nghi trang thiết bị là việc và sinh hoạt.
Lao động được tham gia bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của Cty và luật lao động,
Tham gia các hoạt động văn hóa sinh hoạt ( offline, Party, chúc mừng sinh nhật, tổ chức du lịch...), Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.
Hưởng chế độ, nghỉ lễ hàng năm theo quy định của luật lao động, .
Được tạo điều kiện đào tạo – học hỏi – sáng tạo, đột phá trong công việc
Làm việc tại khối HO
Đánh giá năng lực, xét tăng lương theo định kỳ.
Thưởng lương tháng 13, thưởng doanh thu
