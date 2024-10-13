Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & PHÂN PHỐI SP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Hà Thị Đát, Phường Tân Quý, Tân Phú

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho team (3 mảng Gia công – Phân phối – lẻ)

Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ kinh doanh

Quản lý, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh

Theo dõi, đánh giá hiệu suất và đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh của nhóm

Phân tích thị trường và đề xuất các cơ hội kinh doanh mới

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các khách hàng quan trọng

Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh số và mục tiêu kinh doanh của công ty

Báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh của nhóm cho cấp trên

Tốt nghiệp CĐ DDH chuyên ngành kinh tế, ngoại thương

Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Có kiến thức vững về quản lý bán hàng và kỹ năng quản lý đội nhóm

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Có khả năng lãnh đạo, tạo động lực và phát triển nhân viên

Tư duy chiến lược và khả năng phân tích, giải quyết vấn đề

Chủ động, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Thành thạo các công cụ Office và phần mềm quản lý bán hàng

Thu nhập: Mức lương bao gồm lương cơ bản + doanh thu, thu nhập từ 12.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ

Cơ hội thăng tiến trở thành trưởng nhóm bán hàng chi nhánh

Công ty có pantry: Trà, Coffee, Lò vi sóng, Tủ lạnh, Showroom, đầy đủ tiện nghi trang thiết bị là việc và sinh hoạt.

Lao động được tham gia bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của Cty và luật lao động,

Tham gia các hoạt động văn hóa sinh hoạt ( offline, Party, chúc mừng sinh nhật, tổ chức du lịch...), Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Hưởng chế độ, nghỉ lễ hàng năm theo quy định của luật lao động, .

Được tạo điều kiện đào tạo – học hỏi – sáng tạo, đột phá trong công việc

Làm việc tại khối HO

Đánh giá năng lực, xét tăng lương theo định kỳ.

Thưởng lương tháng 13, thưởng doanh thu

