Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Legendary Dragon Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 - 4 Khu đô thị Lakeview City, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lên chiến lược phát triển và triển khai bán hàng qua các kênh Modern Trade. Phân tích insight khách hàng, dữ liệu thị trường và doanh số để đề xuất các phương án cải thiện hiệu suất marketing cho từng kênh. Triển khai hoạt động quảng cáo: Chạy quảng cáo Facebook và Google, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi của các kênh online. Xây dựng và quản lý team, làm việc với các phòng ban để lên hình ảnh và nội dung marketing. Báo cáo hiệu quả công việc & đề xuất/lên kế hoạch hàng tháng. Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales & Marketing online, triển khai và phát triển bán hàng qua các kênh MT. Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm chạy và tối ưu quảng cáo trên Facebook Ads và Google Ads, tập trung vào tối ưu tỷ lệ chuyển đổi. Tư duy chiến lược, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, và khả năng chịu được áp lực công việc tốt. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, giải quyết vấn đề và tổ chức công việc hiệu quả. Thành thạo kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, và phân tích dữ liệu. Sử dụng thành thạo các phần mềm và công cụ Marketing online.

Tại Legendary Dragon Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12,000,000 - 20,000,000 + Thưởng KPI. Cung cấp máy tính iMac. Team Building và du lịch. Thưởng lương tháng thứ 13. 12 ngày nghỉ phép, mỗi năm tăng 1 ngày phép. BHXH Các chương trình rèn luyện sức khoẻ. Thử việc 2 tháng, tháng đầu 85% lương, tháng sau 100% lương. Tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng, kiến thức liên quan công việc đảm nhiệm. Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Legendary Dragon Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.