Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 12 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 102C Đ. Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

• Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp
• Tư vấn, trình bày các giải pháp bằng dịch vụ của công ty theo nhu cầu của khách hàng
• Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng
• Chăm sóc và theo dõi tình hình sử dụng, trải nghiệm dịch vụ của khách hàng
• Tham gia, hỗ trợ các buổi workshop, event tại công ty

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 25-35 tuổi, tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên (yêu cầu bắt buộc)
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trong các ngành kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, tài chính, ngân hàng, bất động sản...
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
• Linh động trong xử lý vấn đề phát sinh
• Chủ động, kiên trì, khả năng thích ứng cao
• Kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập trung bình tối thiểu từ 12 – 25 triệu/tháng (lương cứng thỏa thuận + hoa hồng + thưởng)
• Trợ cấp khác (chi phí đi lại, điện thoại): 900.000 VND
900.000 VND
• Thưởng doanh số: Tháng/ Quý/ Năm
Thưởng doanh số: Tháng/ Quý/ Năm
• Hỗ trợ thu nhập trong tháng đào tạo đầu tiên: 1 tháng lương cơ bản
1 tháng lương cơ bản
• Được cấp thẻ Chăm sóc sức khỏe cá nhân
• Trang bị IPAD làm việc
• Tham gia chương trình đào tạo bài bản được hướng dẫn bởi các quản lý cấp cao và những khoá học chuyên sâu để nâng cao kỹ năng
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng
• Tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước của công ty: Dubai, China, Singapore, Newzealand,...
• Làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, khơi gợi nguồn cảm hứng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

