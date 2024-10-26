Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 12 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

• Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

• Tư vấn, trình bày các giải pháp bằng dịch vụ của công ty theo nhu cầu của khách hàng

• Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng

• Chăm sóc và theo dõi tình hình sử dụng, trải nghiệm dịch vụ của khách hàng

• Tham gia, hỗ trợ các buổi workshop, event tại công ty

• Độ tuổi: 25-35 tuổi, tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên (yêu cầu bắt buộc)

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trong các ngành kinh doanh, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, tài chính, ngân hàng, bất động sản...

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

• Linh động trong xử lý vấn đề phát sinh

• Chủ động, kiên trì, khả năng thích ứng cao

• Kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm tốt

• Thu nhập trung bình tối thiểu từ 12 – 25 triệu/tháng (lương cứng thỏa thuận + hoa hồng + thưởng)

• Trợ cấp khác (chi phí đi lại, điện thoại): 900.000 VND

• Thưởng doanh số: Tháng/ Quý/ Năm

• Hỗ trợ thu nhập trong tháng đào tạo đầu tiên: 1 tháng lương cơ bản

• Được cấp thẻ Chăm sóc sức khỏe cá nhân

• Trang bị IPAD làm việc

• Tham gia chương trình đào tạo bài bản được hướng dẫn bởi các quản lý cấp cao và những khoá học chuyên sâu để nâng cao kỹ năng

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng

• Tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước của công ty: Dubai, China, Singapore, Newzealand,...

• Làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, khơi gợi nguồn cảm hứng

