Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 29 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
1. Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của chính bản thân mình, bao gồm:
Thực hiện chỉ tiêu doanh số Duy trì mở rộng khai thác khách hàng cũ Phát triển khách hàng mới Quản lý và thu công nợ Tính toán kế hoạch hàng tồn kho
Đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định, chính sách, nội quy của Công ty trong quá trình làm việc
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Có từ 3 năm kinh nghiệm kinh doanh mảng hoá chất trở lên (Ưu tiên làm về mảng hoá chất PU Foam, hoá chất cho ngành sơn)
- Tốt nghiệp các ngành học: Hoá hữu cơ, vật liệu Polyme và các ngành có liên quan tới hoá chất
- Kỹ năng: Giao tiếp, quản lý thời gian, quản lý công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng thu nhập từ: 15 triệu -18 triệu+ Hoa Hồng
- Được hưởng chế độ chính sách theo luật lao động và theo quy chế, nội quy công ty
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
