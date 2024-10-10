Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của chính bản thân mình, bao gồm:

Thực hiện chỉ tiêu doanh số Duy trì mở rộng khai thác khách hàng cũ Phát triển khách hàng mới Quản lý và thu công nợ Tính toán kế hoạch hàng tồn kho

Đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định, chính sách, nội quy của Công ty trong quá trình làm việc

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: Có từ 3 năm kinh nghiệm kinh doanh mảng hoá chất trở lên (Ưu tiên làm về mảng hoá chất PU Foam, hoá chất cho ngành sơn)

- Tốt nghiệp các ngành học: Hoá hữu cơ, vật liệu Polyme và các ngành có liên quan tới hoá chất

- Kỹ năng: Giao tiếp, quản lý thời gian, quản lý công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng thu nhập từ: 15 triệu -18 triệu+ Hoa Hồng

- Được hưởng chế độ chính sách theo luật lao động và theo quy chế, nội quy công ty

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

