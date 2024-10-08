Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP Điện Tử G8 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, tạo dựng mối quan hệ, tư vấn và bán các sản phẩm bộ dây điện do Công ty sản xuất (Dây điện Harness, Assy,...). Khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp sản xuất xe máy điện, xe đạp điện, đồ gia dụng, đèn led,...

Chủ động tự tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng có nhu cầu sử dụng dây điện.

Đề xuất chính sách kinh doanh phù hợp.

Đạt mục tiêu bán hàng tháng, quý, năm, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ.

Đề xuất các sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, cập nhật và lưu trữ.

Đốc thúc, thu hồi công nợ khách hàng theo quy chế của công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp CĐ, ĐH

Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm (Ưu tiên có kinh nghiệm sales B2B)

Chủ động, cầu thị

Tại Công Ty CP Điện Tử G8 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 - 20 triệu (hoặc thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng kinh doanh (0,8% theo doanh số bán hàng) + Phụ cấp (ăn trưa, phụ cấp công việc theo thỏa thuận)

Được thưởng tháng lương 13 + các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng trong công việc.

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy chế Công ty và Pháp luật lao động hiện hành.

Xét tăng lương hàng năm.

Nghỉ mát 1 năm / lần theo chế độ phúc lợi Công ty.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng Thứ 7 (buổi sáng: 08h00-12h00, buổi chiều: 13h00-17h00).

Địa điểm: Tầng 20, Tòa Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Điện Tử G8

