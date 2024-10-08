Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP Điện Tử G8 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty CP Điện Tử G8
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công Ty CP Điện Tử G8

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty CP Điện Tử G8

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, tạo dựng mối quan hệ, tư vấn và bán các sản phẩm bộ dây điện do Công ty sản xuất (Dây điện Harness, Assy,...). Khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp sản xuất xe máy điện, xe đạp điện, đồ gia dụng, đèn led,... Chủ động tự tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng có nhu cầu sử dụng dây điện. Đề xuất chính sách kinh doanh phù hợp. Đạt mục tiêu bán hàng tháng, quý, năm, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ. Đề xuất các sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, cập nhật và lưu trữ. Đốc thúc, thu hồi công nợ khách hàng theo quy chế của công ty.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty CP Điện Tử G8 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Điện Tử G8

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Điện Tử G8

Công Ty CP Điện Tử G8

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, Charmvit Tower 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

