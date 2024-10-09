Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 89 Tam Trinh, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Làm việc trực tiếp với đối tác hãng, nhà phân phối Apple (sử dụng tiếng anh thường xuyên); Lên forecast theo tỷ trọng từng SKU/ thương thảo KPI doanh số Sell in với hãng và nhà phân phối; Phân bổ, điều chuyển, thu hồi hàng hóa nội bộ; Xây dựng, phát triển các chương trình bán hàng, KPI và Target cho khối cửa hàng; Xây dựng kế hoạch nhập hàng, tối ưu hoá vòng quay sản phẩm và giảm thiểu rủi ro hàng tồn kho; Lập báo cáo kết quả kinh doanh với Công ty và đối tác Apple hàng tuần, tháng, quý (bằng tiếng Anh); Hợp tác, phối hợp linh hoạt với các phòng ban nội bộ Công ty; Xử lý các tính huống phát sinh với khách hàng khi khối cửa hàng cần hỗ trợ; Theo sát các khâu đào tạo, trưng bày mặt hàng Apple tại cửa hàng; Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Làm việc trực tiếp với đối tác hãng, nhà phân phối Apple (sử dụng tiếng anh thường xuyên);
Lên forecast theo tỷ trọng từng SKU/ thương thảo KPI doanh số Sell in với hãng và nhà phân phối;
Phân bổ, điều chuyển, thu hồi hàng hóa nội bộ;
Xây dựng, phát triển các chương trình bán hàng, KPI và Target cho khối cửa hàng;
Xây dựng kế hoạch nhập hàng, tối ưu hoá vòng quay sản phẩm và giảm thiểu rủi ro hàng tồn kho;
Lập báo cáo kết quả kinh doanh với Công ty và đối tác Apple hàng tuần, tháng, quý (bằng tiếng Anh);
Hợp tác, phối hợp linh hoạt với các phòng ban nội bộ Công ty;
Xử lý các tính huống phát sinh với khách hàng khi khối cửa hàng cần hỗ trợ;
Theo sát các khâu đào tạo, trưng bày mặt hàng Apple tại cửa hàng;
Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 25 - 35 tuổi; Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh, Kinh tế, Marketing,...; Có kinh nghiệm 2 - 4 năm về kinh doanh các ngành hàng công nghệ; Từng làm việc tại các chuỗi bán lẻ; Ngoại Ngữ: Tiếng Anh thối thiểu ielts 6.5/ Toeic 750; Có thể đi công tác; Kỹ năng giao tiếp tốt; Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PP,...; Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Nam, từ 25 - 35 tuổi;
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh, Kinh tế, Marketing,...;
Có kinh nghiệm 2 - 4 năm về kinh doanh các ngành hàng công nghệ;
Từng làm việc tại các chuỗi bán lẻ;
Ngoại Ngữ: Tiếng Anh thối thiểu ielts 6.5/ Toeic 750;
Có thể đi công tác;
Kỹ năng giao tiếp tốt;
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PP,...;
Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm: 17.000.000 - 25.000.000; Thưởng KPI theo kết quả kinh doanh, thưởng thêm theo tăng trưởng Công ty; Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật,...; Công tác kết hợp du lịch trải nghiệm trong và ngoài nước; Trải nghiệm các sản phẩm mới nhất của Apple; Tham gia BHXH, BHYT, chế độ đầy đủ theo quy định; Được hỗ trợ đào tạo về chuyên môn & kỹ năng khi làm việc; Tham gia các chương trình teambuilding, gala dinner..;
Thu nhập khởi điểm: 17.000.000 - 25.000.000;
Thưởng KPI theo kết quả kinh doanh, thưởng thêm theo tăng trưởng Công ty;
Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật,...;
Công tác kết hợp du lịch trải nghiệm trong và ngoài nước;
Trải nghiệm các sản phẩm mới nhất của Apple;
Tham gia BHXH, BHYT, chế độ đầy đủ theo quy định;
Được hỗ trợ đào tạo về chuyên môn & kỹ năng khi làm việc;
Tham gia các chương trình teambuilding, gala dinner..;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 26 Phù Đổng Thiên Vương, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

