Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 La Thành, Đống Đa

- Triển khai các công việc bán hàng đến khách sỉ, NPP.

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển khách hàng tiềm năng, mạng lưới khách sỉ, NPP trên toàn quốc.

- Tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Phân tích, dự báo tiềm năng thị trường và các đối thủ cạnh tranh để phát triển các chiến lược bán hàng trong ngắn và dài hạn của công ty.

- Theo dõi khả năng bán hàng để làm cơ sở cùng với nhân viên Sale Admin đề xuất sản xuất hàng hóa phục vụ kênh bán.

- Kết hợp với phòng MKT triển khai thực hiện các chương trình bán hàng, các hoạt động khuyến mại để thúc đẩy doanh số bán hàng của các đại lý/NPP.

- Hỗ trợ khách sỉ/NPP trong suốt quá trình hợp tác.

- Lên kế hoạch phát triển hệ thống và hỗ trợ khách hàng theo tuần, tháng, năm.

- Chịu trách nhiệm doanh số và xây dựng KPI theo mùa vụ và theo năm.

- Đóng góp ý kiến hoàn thiện Chính sách bán hàng, Hợp đồng.

1. Trình độ và kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ưu tiên các ngành về Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại,...

- Có 1 - 2 năm kinh nghiệm phát triển mảng bán sỉ về hàng Thời trang.

2. Năng lực/kỹ năng:

- Khả năng phân tích, thiết lập, xây dựng các mối quan hệ với khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và thuyết phục tốt.

- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề và ra quyết định.

- Kỹ năng làm việc độc lập, nhóm.

3. Tính cách:

- Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

- Linh hoạt, năng động, nhạy bén

- Được làm việc trong công ty lĩnh vực thời trang có thâm niên hơn 10 năm trên thị trường, thương hiệu có hơn 35 cửa hàng trên toàn quốc, quy mô gần 300 nhân sự; môi trường thân thiện, năng động, văn hóa chia sẻ (sáng Thứ 3 hàng tuần)

- Thưởng lương tháng lương thứ 13 (lương tháng 14 tùy tình hình kinh doanh) thưởng mùa vụ, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm (30/4, 1/5, 2/9, 20/10...)

- Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm, đóng BHXH theo quy định Công ty

- Nghỉ mát, liên hoan, tiệc cuối năm... hàng năm, quà sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...,

- Tham gia các chương trình đào tạo hội nhập, kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

