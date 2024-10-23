Tuyển Kinh doanh/Bán hàng De La Sól - Sunlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 36 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng De La Sól - Sunlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 36 Triệu

De La Sól - Sunlife
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
De La Sól - Sunlife

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại De La Sól - Sunlife

Mức lương
18 - 36 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Capital, số 29 Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 18 - 36 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng.
- Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm phù hợp nhất theo nhu cầu khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ tại văn phòng, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết một cách chính xác nhất
- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ
- Tham gia, hỗ trợ các buổi workshop/ triển lãm của công ty nhằm nâng cao dịch vụ và trải nghiệm cho khách hàng, phát triển nguồn khách hàng.
Nguồn Khách hàng:
- De La Sól tạo ra nhiều workshop, triển lãm nghệ thuật để giúp các bạn tạo thêm nhiều nguồn KH mới, hỗ trợ nhiều quà tặng để giúp các bạn xây dưng mối quan hệ với Khách hàng.
- De La Sól cùng quản lý trực tiếp sẽ giúp các bạn xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, tạo niềm tin với khách hàng.

Với Mức Lương 18 - 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: sinh năm từ 1990 – 2002
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên (bắt buộc)
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có kĩ năng tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn hoặc dịch vụ khách hàng (trên 1.5 năm trở lên) trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản...)
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại De La Sól - Sunlife Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15 - 18 triệu VND/tháng (chưa bao gồm hoa hồng/ thưởng/phụ cấp)
- Hoa hồng từ 15 - 25% doanh số, thưởng theo tháng/quí/năm
- Phụ cấp cố định: 1,8 triệu VND/tháng
1,8 triệu VND/tháng
- Hỗ trợ thu nhập trong 2 tuần đào tạo đầu tiên: 3 triệu VND
- Cung cấp IPAD phục vụ cho công việc, linh hoạt địa điểm sử dụng
- Được tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng từ phòng Đào tạo và các quản lý cấp cao
- Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý sau 18 tháng
- Đi du lịch trong và ngoài nước hàng năm theo contest tùy thời điểm
- Được cung cấp thẻ chăm sóc sức khoẻ khám chữa bệnh, nằm viện tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc và được kích hoạt ngay ngày làm việc đầu tiên
- Được làm việc tại môi trường văn phòng hiện đại, sáng tạo, không gian mở khơi gợi nguồn cảm hứng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại De La Sól - Sunlife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

De La Sól - Sunlife

De La Sól - Sunlife

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 244 Pasteur, Phường 6, Quận 3, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

