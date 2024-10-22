Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH PROPERTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 20 Triệu

Mức lương 4 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 9 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Đồng Lợi, 1160 đường Láng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 4 - 20 Triệu

Nhận nguồn khách hàng chất lượng có sẵn của cty để chăm sóc Duy trì mức độ thân thiết với khách hàng Phát triển khách hàng trên nguồn khách hàng được nhận Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản của công ty. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn, quyết định đầu tư bất động sản. Thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan đến giao dịch mua bán Theo dõi, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Thực hiện các báo cáo, phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả công việc. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ bất động sản của công ty.

Với Mức Lương 4 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên những bạn trẻ, dám thử sức Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến. Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng lên đến 20tr/tháng + thưởng + hoa hồng dự án 100-200-300tr (làm 1 tháng chơi 3 tháng) Tặng khóa học chuyên sâu về marketing, chạy quảng cáo fb, zalo, gg,.... Tặng kịch bản chốt đơn đỉnh cao (mang dấu ấn cá nhân) Được đào tạo bài bản về kiến thức kinh doanh bất động sản. Vivu du lịch trong nước thả ga Du lịch nước ngoài 1 lần/năm (tùy vào tình hình kinh doanh) Ngoài thưởng quý, năm, thưởng nóng còn Thưởng lễ, tết, sinh nhât,.... Đóng bảo hiểm theo quy định Cơ hội thăng tiến cho người trẻ Văn phòng làm việc sang xịn mịn Đồng nghiệm đẹp và giỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH PROPERTY

