Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH PROPERTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH PROPERTY
- Hà Nội: Tòa nhà Đồng Lợi, 1160 đường Láng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 4 - 20 Triệu
Nhận nguồn khách hàng chất lượng có sẵn của cty để chăm sóc
Duy trì mức độ thân thiết với khách hàng
Phát triển khách hàng trên nguồn khách hàng được nhận
Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản của công ty.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn, quyết định đầu tư bất động sản.
Thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan đến giao dịch mua bán
Theo dõi, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Thực hiện các báo cáo, phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả công việc.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ bất động sản của công ty.
Nhận nguồn khách hàng chất lượng có sẵn của cty để chăm sóc
Duy trì mức độ thân thiết với khách hàng
Phát triển khách hàng trên nguồn khách hàng được nhận
Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản của công ty.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn, quyết định đầu tư bất động sản.
Thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan đến giao dịch mua bán
Theo dõi, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Thực hiện các báo cáo, phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả công việc.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ bất động sản của công ty.
Với Mức Lương 4 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Ưu tiên những bạn trẻ, dám thử sức
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng lên đến 20tr/tháng + thưởng + hoa hồng dự án 100-200-300tr (làm 1 tháng chơi 3 tháng)
Tặng khóa học chuyên sâu về marketing, chạy quảng cáo fb, zalo, gg,....
Tặng kịch bản chốt đơn đỉnh cao (mang dấu ấn cá nhân)
Được đào tạo bài bản về kiến thức kinh doanh bất động sản.
Vivu du lịch trong nước thả ga
Du lịch nước ngoài 1 lần/năm (tùy vào tình hình kinh doanh)
Ngoài thưởng quý, năm, thưởng nóng còn Thưởng lễ, tết, sinh nhât,....
Đóng bảo hiểm theo quy định
Cơ hội thăng tiến cho người trẻ
Văn phòng làm việc sang xịn mịn
Đồng nghiệm đẹp và giỏi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH PROPERTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI