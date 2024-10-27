Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa Bắc Hà, 30 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Gọi điện cho khách hàng tiềm năng theo danh sách sẵn có, khai thác nhu cầu và tư vấn về các sản phẩm thời trang golf. Tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới, mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng. Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc về sản phẩm, giúp khách hàng chọn lựa chọn phụ kiện thời trang golf phù hợp. Đặt mục tiêu doanh số và triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm tăng doanh thu và đạt mục tiêu đề ra. Chăm sóc khách hàng để xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, từ đó phát triển khách hàng trung thành. Xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp trong lĩnh vực bán hàng. Tư vấn sản phẩm thời trang Golfgroup trực tiếp tại showroom hoặc qua các kênh bán hàng online theo sự chỉ đạo của lãnh đạo. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và đề xuất các cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Gọi điện cho khách hàng tiềm năng theo danh sách sẵn có, khai thác nhu cầu và tư vấn về các sản phẩm thời trang golf.
Tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới, mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc về sản phẩm, giúp khách hàng chọn lựa chọn phụ kiện thời trang golf phù hợp.
Đặt mục tiêu doanh số và triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm tăng doanh thu và đạt mục tiêu đề ra.
Chăm sóc khách hàng để xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, từ đó phát triển khách hàng trung thành.
Xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp trong lĩnh vực bán hàng.
Tư vấn sản phẩm thời trang Golfgroup trực tiếp tại showroom hoặc qua các kênh bán hàng online theo sự chỉ đạo của lãnh đạo.
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và đề xuất các cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ, ngoại hình ưa nhìn, nói năng lưu loát Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực telesale, bán hàng trực tiếp hoặc tư vấn khách hàng Năng động, nhiệt tình, yêu thích kinh doanh. Tinh thần làm việc độc lập và nhóm tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Chăm chỉ, cầu tiến, có mục tiêu và định hướng phát triển
Ưu tiên Nữ, ngoại hình ưa nhìn, nói năng lưu loát
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực telesale, bán hàng trực tiếp hoặc tư vấn khách hàng
Năng động, nhiệt tình, yêu thích kinh doanh.
Tinh thần làm việc độc lập và nhóm tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Chăm chỉ, cầu tiến, có mục tiêu và định hướng phát triển

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 - 8.000.000đ + thưởng nóng + thưởng KPI (thu nhập từ 15.000.000 - 25.000.000đ, không giới hạn với database có sẵn) Thưởng đặc biệt với các cá nhân có thành tích xuất sắc về doanh số bán hàng theo ngày hoặc theo mặt hàng. Được làm việc trực tiếp với HĐQT, sơ đồ thăng tiến rõ ràng. Được tham gia các buổi đào tạo, huấn luyện để trau dồi kiến thức nghề nghiệp và sản phẩm. Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thoả sức sáng tạo và được cọ sát với nhiều lĩnh vực cao cấp, nhiều vị trí công việc. Được đào tạo về golf và được ra sân golf khi có giải golf tổ chức. Được tiếp xúc với tệp khách hàng cao cấp: doanh nhân, chính trị gia và người nổi tiếng. Được tham gia các hoạt động của Tập đoàn như Teambuilding 3 lần/năm, liên hoan doanh số hàng tháng, sinh nhật, các buổi giao lưu, chia sẻ giữa các bộ phận, phòng ban của Tập đoàn. Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
Lương cứng: 6.000.000 - 8.000.000đ + thưởng nóng + thưởng KPI (thu nhập từ 15.000.000 - 25.000.000đ, không giới hạn với database có sẵn)
Thưởng đặc biệt với các cá nhân có thành tích xuất sắc về doanh số bán hàng theo ngày hoặc theo mặt hàng.
Được làm việc trực tiếp với HĐQT, sơ đồ thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia các buổi đào tạo, huấn luyện để trau dồi kiến thức nghề nghiệp và sản phẩm.
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thoả sức sáng tạo và được cọ sát với nhiều lĩnh vực cao cấp, nhiều vị trí công việc.
Được đào tạo về golf và được ra sân golf khi có giải golf tổ chức.
Được tiếp xúc với tệp khách hàng cao cấp: doanh nhân, chính trị gia và người nổi tiếng.
Được tham gia các hoạt động của Tập đoàn như Teambuilding 3 lần/năm, liên hoan doanh số hàng tháng, sinh nhật, các buổi giao lưu, chia sẻ giữa các bộ phận, phòng ban của Tập đoàn.
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup

Công ty cổ phần tập đoàn Golf quốc gia Việt Nam Golfgroup

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

