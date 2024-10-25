Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 7 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA

Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 198/29 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng từ phòng Marketing Chủ động tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng mới . Đàm phán và thiết lập quan hệ khách hàng đảm bảo chỉ tiêu doanh số. Chăm sóc khách hàng: Cung cấp giá bán đúng chính sách dành cho khách hàng, hợp đồng, cập nhật các thông tin mới của công ty về mẫu, chính sách giá. Cập nhật đầy đủ các thông tin về khách hàng vào file quản lý dữ liệu của công ty Đề xuất các chính sách bán hàng, chế độ, dịch vụ đến khách hàng Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của cấp trên
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng từ phòng Marketing
Chủ động tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng mới .
Đàm phán và thiết lập quan hệ khách hàng đảm bảo chỉ tiêu doanh số.
Chăm sóc khách hàng: Cung cấp giá bán đúng chính sách dành cho khách hàng, hợp đồng, cập nhật các thông tin mới của công ty về mẫu, chính sách giá.
Cập nhật đầy đủ các thông tin về khách hàng vào file quản lý dữ liệu của công ty
Đề xuất các chính sách bán hàng, chế độ, dịch vụ đến khách hàng
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm Sale, đam mê thời trang là điểm cộng. Có kỹ năng giao tiếp tự tin, kỹ năng thương lượng và đàm phán. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, tổ chức sắp xếp để thực hiện công việc hiệu quả..
Ứng viên có kinh nghiệm Sale, đam mê thời trang là điểm cộng.
Có kỹ năng giao tiếp tự tin, kỹ năng thương lượng và đàm phán.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, tổ chức sắp xếp để thực hiện công việc hiệu quả..

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000 + hoa hồng Thường xuyên vượt chỉ tiêu về doanh số : Được thưởng theo năng suất riêng. Hỗ trợ thiết bị làm điện thoại, laptop Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của công ty, BHXH theo quy định Nhà nước. Hình thức làm việc: 8h-17h từ thứ 2- thứ 7 (nghỉ trưa 12h-13h).
Lương cứng 7.000.000 + hoa hồng
Thường xuyên vượt chỉ tiêu về doanh số : Được thưởng theo năng suất riêng.
Hỗ trợ thiết bị làm điện thoại, laptop
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của công ty, BHXH theo quy định Nhà nước.
Hình thức làm việc: 8h-17h từ thứ 2- thứ 7 (nghỉ trưa 12h-13h).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 686/72/1 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

