Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 233/8 – 233/10 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng liên quan đến nguyên liệu mỹ phẩm, khóa học công thức. Kế hợp với Quản lý, Giám đốc để đưa ra định hướng và chiến lược cho từng giai đoạn kinh doanh Tư vấn và thu nhập thông tin khách hàng để chốt sale Chuẩn bị hàng cho khách hàng Lập báo giá gửi khách hàng nguyên liệu và công thức Bảo hành sản phẩm cho khách hàng khi gặp khiếu nại Quản lý đơn hàng, theo dõi công nợ (nếu có) Thực hiện livestream quảng bá sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên tất cả các ngành nghề, ưu tiên khối ngành Kinh tế, sinh học, hóa học,... Có ít nhất 06 tháng kinh nhiệm ở vị trí tương đương. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, tổ chức, phối hợp công việc và giải quyết vấn đề. Đam mê, yêu thích, có kiến thức về lĩnh vực Mỹ phẩm. Nắm vững quy trình, quy định công ty. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Lập kế hoạch tốt và chủ động trong công việc Nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa Hồng theo doanh số, Hưởng chế độ thưởng doanh thu, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, thưởng vượt chỉ tiêu... Thu nhập xứng đáng theo năng lực, trung bình 10.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng. Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép, chế độ thưởng các ngày lễ, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13,...theo luật lao động Việt Nam hiện hành. Chương trình đào tạo bài bản về cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng kinh doanh. Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỉ... Hưởng các chế độ ưu đãi khác: sinh nhật, thưởng các ngày lễ, tham dự các sự kiện kỷ niệm, team building... Môi trường làm việc 9x, 10x trẻ trung, năng động, có cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng. Lộ trình phát triển rõ ràng, có cơ hội được đào tạo và huấn luyện để thăng tiến cho vị trí Sales Leader. Công ty đang ngày càng mở rộng và phát triển quy mô, luôn chào đón những thành viên nhiệt huyết, gắn bó lâu dài cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.