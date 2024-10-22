Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đặng Thùy Trâm, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tìm kiếm khách hàng đang sở hữu bất động sản có nhu cầu xây nhà cho thuê
Thuyết phục khách hàng xây nhà theo mô hình xây bao thuê
Nắm rõ sản phẩm, điểm mạnh của mô hình để tư vấn cho khách hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm kinh doanh Bất Động Sản, Xây dựng Kỹ năng tìm kiếm khách hàng Kỹ năng trình bày, thương lượng
Có kinh nghiệm kinh doanh Bất Động Sản, Xây dựng
Kỹ năng tìm kiếm khách hàng
Kỹ năng trình bày, thương lượng
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng hoa hồng hấp dẫn khi chốt deal thành công Môi trường làm việc trẻ trung và năng động. Được hưởng chế độ chính sách phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn Hưởng 15 ngày phép năm, về sớm các ngày lễ Chính sách hỗ trợ nhà ở tại các sản phẩm công ty Thưởng thành tích theo hiệu quả kinh doanh Happy Hour, Happy Lunch hàng tháng/Quý Được đào tạo nâng cao chuyên môn. Xét nâng lương theo năng lực
Hưởng hoa hồng hấp dẫn khi chốt deal thành công
Môi trường làm việc trẻ trung và năng động.
Được hưởng chế độ chính sách phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn
Hưởng 15 ngày phép năm, về sớm các ngày lễ
Chính sách hỗ trợ nhà ở tại các sản phẩm công ty
Thưởng thành tích theo hiệu quả kinh doanh
Happy Hour, Happy Lunch hàng tháng/Quý
Được đào tạo nâng cao chuyên môn.
Xét nâng lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME
