Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đặng Thùy Trâm, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm khách hàng đang sở hữu bất động sản có nhu cầu xây nhà cho thuê Thuyết phục khách hàng xây nhà theo mô hình xây bao thuê Nắm rõ sản phẩm, điểm mạnh của mô hình để tư vấn cho khách hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kinh doanh Bất Động Sản, Xây dựng Kỹ năng tìm kiếm khách hàng Kỹ năng trình bày, thương lượng

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng hoa hồng hấp dẫn khi chốt deal thành công Môi trường làm việc trẻ trung và năng động. Được hưởng chế độ chính sách phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn Hưởng 15 ngày phép năm, về sớm các ngày lễ Chính sách hỗ trợ nhà ở tại các sản phẩm công ty Thưởng thành tích theo hiệu quả kinh doanh Happy Hour, Happy Lunch hàng tháng/Quý Được đào tạo nâng cao chuyên môn. Xét nâng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME

